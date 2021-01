Netflix, tutti i film previsti nel 2021

Per questo 2021 appena iniziato, Netflix ha in serbo per gli abbonati diverse sorprese. Pochi giorni fa è stato pubblicato un trailer che raccoglie tutte le novità previste per questo anno. Come sappiamo, a seguito della pandemia di COVID-19, le sale cinematografiche sono rimaste chiuse e non possiamo immaginare quando riapriranno. Per questo motivo, Netflix punta sulle sue produzioni originali, stimando l’uscita di un film nuovo a settimana, pellicole che saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio, senza costi aggiuntivi di noleggio. Di seguito potete vedere il trailer ufficiale che anticipa alcune delle produzioni originali previste per quest’anno.

In una recente intervista concessa al magazine Deadline, Scott Stuber, capo della divisione Netflix Original Films, ha parlato proprio delle prossime produzioni originali, confermando la volontà del colosso dello streaming online di distribuire un film a settimana. Saranno, quindi, settanta i film originali che Netflix renderà fruibili ai clienti, un numero da capogiro che Stuber sembra fiducioso di poter raggiungere, considerando anche le produzioni già avviate come Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie e The Woman in the Window. Questi settanta film saranno così divisi: cinquantadue produzioni originali in lingua inglese, dieci film in altre lingue e otto pellicole d’animazione.

Tutti i film Netflix 2021

Di seguito potete trovare alcune delle produzioni Netflix già annunciate per questo 2021.

Pieces of a Woman (7 Gennaio)

Diretto da Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman è un dramma toccante e intimista che ci fa chiedere quale sia il valore della vita e il suo significato reale. Il cast di tutto rispetto, composto da Vanessa Kirby, Ellen Burstyn, Shia LaBeouf, partecipa coralmente a questo intenso film la cui storia parte dal parto in casa di una giovane madre che finisce in tragedia. Inizia così un’odissea lunga un anno di rielaborazione del lutto che conduce la giovane donna a rompere i rapporti con i propri cari. Una storia profondamente personale di una donna che impara a convivere con la sua perdita.

Outside the Wire (15 Gennaio)

Mikael Håfström firma la regia di questo film sulla guerra che arriva direttamente dal futuro. In Outside The Wire, la guerra di confine è solo una delle tante lotte a ridosso di frontiere non condivise e in mano a cani sciolti. In un gioco di potere più grande di quanto si possa immaginare, sono le nuove tecnologie belliche d’avanguardia a mettere davvero a repentaglio gli equilibri del mondo intero, e nessuna di queste ha più nulla a che fare con i vecchi soldati.

The White Tiger (22 Gennaio)

Balram Halwai (Adarsh ​​Gourav) racconta la sua ascesa epica e cupamente umoristica da povero paesano a imprenditore di successo nell’India moderna. Astuto e ambizioso, il nostro giovane eroe si fa strada per diventare un pilota per Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra-Jonas), che sono appena tornati dall’America. La società ha addestrato Balram ad essere una sorta di servo, così diviene indispensabile ai suoi ricchi padroni, proprio per il suo assoggettamento. Ma dopo una notte di svolta, si rende conto dei reali interessi dei suoi padroni e cercherà, a tutti i costi di salvarsi. Sul punto di perdere tutto, Balram si ribella a un sistema truccato e ineguale per diventare un nuovo tipo di padrone. La pellicola di Ramin Baharani è basata sull’omonimo bestseller del New York Times e sul romanzo vincitore del Man Booker Prize nel 2008.

Penguin Bloom (27 Gennaio)

Diretto da Glendyn Ivin, Penguin Bloom racconta la vera storia di Sam Bloom (Naomi Watts), una giovane madre il cui mondo è rivoluzionato dopo un incidente quasi fatale che la lascia incapace di camminare. Il marito di Sam, (Andrew Lincoln), i suoi tre figli maschi e sua madre (Jacki Weaver), stanno lottando per adattarsi alla loro nuova situazione, quando un improbabile alleato entra nel loro mondo sotto forma di una piccola gazza ferita, che chiamano Pinguino. L’arrivo dell’uccello è una gradita distrazione per la famiglia Bloom, che alla fine migliorerà la vita della famiglia.

Finding ‘Ohana (29 Gennaio)

La regia di questo film è stata affidata a Jude Weng. La regista di origini tailandesi ha già diretto diversi episodi di molte serie TV come iZombie, The Good Place e Black-ish. Nella sinossi ufficiale possiamo leggere: durante un’estate nella campagna di Oahu, la vita quotidiana prende una svolta emozionante per due fratelli cresciuti a Brooklyn quando un diario che indica un tesoro perduto da tempo li porta in un’epica avventura con nuovi amici e li porta a riconnettersi con la loro eredità hawaiana. Nel cast vedremo Kea Peahu e Alex Aiono.

The Dig (29 Gennaio)

Diretto da Simon Stone, The Dig è un dramma sulla guerra. Mentre la seconda guerra mondiale incombe, una ricca vedova (Carey Mulligan) assume un archeologo dilettante (Ralph Fiennes) per scavare i tumuli della sua tenuta. Quando fanno una scoperta storica, gli echi del passato della Gran Bretagna vengono illuminati di fronte al suo futuro incerto.

Malcolm & Marie (5 Febbraio)

Sam Levinson dirige Zendaya e John David Washington, protagonisti di Malcolm & Marie, un dramma romantico in cui un regista (Washington) e la sua ragazza (Zendaya) tornano a casa dopo una premiere celebrativa di un film, in attesa di quello che sarà sicuramente un imminente successo finanziario e critico. La serata improvvisamente prende una svolta mentre le rivelazioni sulle loro relazioni iniziano ad emergere, mettendo alla prova la forza del loro amore. Girato in un sontuoso 35 mm in bianco e nero, dal direttore della fotografia Marcell Rev, il film è stato il primo ad iniziare e finire durante la pandemia di COVID-19.

I Care a Lot (19 Febbraio)

Rosamund Pike, Eiza Gonzalez, Dianne Wiest e Peter Dinklage recitano in una commedia nera in cui un tutore legale perverso incontra una donna che cerca di truffare ma che si rivela essere più di quanto appare a un primo sguardo . Il film scatenato un’asta molto accesa di offerte lo scorso Festival di Toronto, come non si vedeva da anni. Per questo motivo, il film è molto atteso.

Moxie (3 Marzo)

Stufa dello status quo sessista e tossico del suo liceo, una timida sedicenne trova ispirazione dal passato ribelle di sua madre e pubblica anonimamente una fanzine che scatena una rivoluzione in tutta la scuola, che si scatena. Diretto da Amy Poehler, Moxie è un film per tutta la famiglia!

A Week Away

L’adolescente problematico Will Hawkins (Quinn) ha problemi con la legge e per superarli è messo di fronte a un bivio importante: andare in carcere minorile o partecipare a un campo estivo cristiano. All’inizio il giovane ragazzo è come un pesce fuor d’acqua, Will apre il suo cuore, scopre l’amore con un regolare del campo (Madison) e il senso di appartenenza nell’ultimo posto in cui si aspettava di trovarlo. La pellicola è diretta da Roman White.

Back to the Outback

Diretto da Clare Knight e Harry Cripps, questo film d’animazione segue un gruppo disordinato di residenti australiani più letali di un rettile dove gli umani li fissano a bocca aperta come se fossero mostri, che pianificano un’audace fuga dal loro zoo verso l’Outback. Un film che sarà davvero esilarante e riuscirà a intrattenere adulti e piccini.

Bad Trip

I produttori di Jackass e Bad Grandpa hanno realizzato questa commedia con telecamere nascoste seguendo le avventure di due migliori amici mentre intraprendono un viaggio su strada pieno di scherzi folli con Eric André, Lil Rel Howery e Tiffany Haddish come protagonisti. Un film consigliato a tutti gli amanti di Jackass che negli anni si sono affezionati al format e agli esilaranti esperimenti dei loro protagonisti.

Beauty

Diretto da Andrew Dosunmu il film racconta la storia di una giovane donna di talento che lotta per mantenere la sua voce e la sua identità dopo che le è stato offerto un lucroso contratto discografico, scatenando una feroce battaglia tra la sua famiglia, l’etichetta e la sua amica più cara per determinare chi la guiderà nel suo viaggio per diventare una star della musica.

Blood Red Sky

Peter Thorwarth ci racconta la storia di una donna affetta da una misteriosa malattia che, a un certo punto, è costretta a prendere in mano le redini di una situazione al limite della realtà, quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo notturno transatlantico. Per proteggere suo figlio dovrà rivelare un oscuro segreto e liberare il mostro interiore che ha nascosto da sempre.

Bombay Rose

Gitanjali Rao dirige un film animato ambientato a Bollywood, la storia si concentra su una giovane ballerina di club che sfugge da bambina a un matrimonio forzato per vivere per le strade di Bombay. La ragazza deve scegliere se difendersi dalla sua famiglia che la voleva costringere a un matrimonio e trovare l’amore con un ragazzo orfano dell’esercito.

Bruised

Il film segna il debutto alla regia dell’attrice Halle Berry e racconta la storia di un atleta di MMA che combatte per avere la custodia di suo figlio minorenne e far ripartire, in qualche modo, la sua carriera sportiva nel mondo delle arti marziali.

Concrete Cowboy

Idris Elba e Caleb McLaughlin di Stranger Things interpretano un padre e un figlio che vivono a nord di Philadelphia che trovano un’affinità nella cultura del cowboy urbano a cui il padre è molto devoto. La storia segue le vicende di questi due personaggi e soprattutto racconta la storia di un padre che cerca di salvare il figlio da una vita criminale. Il film è diretto da Ricky Staub.

Don’t Look Up

Il film Don’t Look Up ha un cast stellare. Con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Cate Blanchett e Meryl Streep, il film racconta la storia di ciò che accade quando due astronomi di basso livello devono l’umanità di una cometa in avvicinamento che distruggerà il pianeta. Il film di Adam McKay è attesissimo!

Double Dad

Vicenza è una diciottenne matura che ha vissuto per tutta la vita in una comune hippie in completa armonia con gli altri residenti, tranne per una cosa: non sa chi sia suo padre. Quando sua madre parte per un viaggio in India, ne approfitta per intrufolarsi nel mondo reale nella speranza di rintracciare il suo vero padre, ma finisce per trovarne due!

Escape from Spiderhead

Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett recitano in un film drammatico ambientato in un prossimo futuro con due giovani detenuti alle prese con il loro passato in una struttura gestita da un brillante visionario che conduce degli esperimenti illegali sui detenuti, con droghe che alterano le emozioni.

Fear Street Trilogy

Leigh Janiak dirige una storia tratta dai romanzi di R.L. Stine, su tre linee temporali diverse. 1994, 1978 e 1666, Shadyside è attraversata da secoli da un incubo senza precedenti. Non sappiamo ancora molto di questo film, ma sappiamo che gran parte degli amanti del genere dell’orrore ha mosso i primi passi in questo mondo proprio grazie alla fortunata serie di libri Piccoli Brividi.

Fever Dream (Distancia De Rescate)

Una donna di nome Amanda viene aggredita, lontana da casa. Un ragazzo di nome David la interroga, cercando di farle ricordare l’accaduto. Lei non è sua madre, lui non è suo figlio. Mentre il suo tempo sta finendo, lui la aiuta a svelare una storia potente e ossessiva di gelosia, un pericolo invisibile e il potere dell’amore di una madre per suo figlio.

Fuimos Canciones

Diretto da Juana Macías e basato sul libro bestseller di Elisabet Benavent, Fuimos Cancines racconta la storia di Maca che ha finalmente ottenuto un ruolo importante. Ma Leo, l’uomo che ha spaccato il suo cuore in mille pezzi, riappare e la ragazza avrà bisogno di tutti i consigli dei suoi migliori amici per superare al meglio la sua situazione.

Love Hard

Una ragazza di Los Angeles, sfortunata in amore, si innamora di un ragazzo della costa orientale tramite un’app di appuntamenti e decide di fargli una sorpresa per Natale, solo per scoprire che è stata vittima di cat fishing. Ma l’oggetto del suo affetto in realtà vive nella stessa città, e il ragazzo che l’ha ingannata si offre di organizzarli se lei finge di essere la sua ragazza per le vacanze.

Monster

Anthony Mandler dirige Monster che racconta la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), uno studente encomiabile di diciassette anni il cui mondo crolla intorno quando è accusato di omicidio. Il film segue il suo drammatico viaggio da uno studente di cinema intelligente e simpatico di Harlem che frequenta una scuola superiore d’élite, fino a una complessa battaglia legale, che potrebbe lasciargli passare il resto della sua vita in prigione.

Munich

Diretto da Christian Schwochow e scritto da Ben Power, il film è basato sul libro bestseller di Robert Harris. Munich si svolge nel 1938, mentre l’Europa è sull’orlo della guerra. Adolf Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain cerca disperatamente una soluzione pacifica. Con l’aumento della pressione, Hugh Legat, funzionario pubblico britannico, e Paul von Hartmann, diplomatico tedesco, si recano a Monaco per una conferenza. All’inizio delle trattative, i due vecchi amici si trovano al centro di una rete di sotterfugi politici e di pericoli molto concreti.

Nightbooks

David Yarovesky racconta la storia di un ragazzo ossessionato dai racconti dell’orrore che rimane prigioniero dei voleri di una giovane e malvagia strega nel suo appartamento di New York. Per rimanere vivo dovrà raccontare alla megera una nuova storia dell’orrore ogni sera.

Night Teeth

Diretto da Adam Randall il film racconta la storia di un giovane autista ingaggiato per accompagnare due donne misteriose a una notte di festa in giro per Los Angeles. A un certo punto, però, le due donne riveleranno la loro vera natura e per il giovane autista sarà l’inizio della fine.

No One Gets Out Alive

Ambar è un immigrato alla ricerca del suo sogno americano che inizia ad abitare in un logoro appartamento dei sobborghi, finché non sarà protagonista di un vero e proprio incubo dal quale dovrà fuggire.

O2

Diretto da Alexandre Aja, il film racconta la storia di una donna che si risveglia e non ricorda nulla della sua vita né come sia finita in criogenesi in una scatola non più grande di una bara. Il film è prodotto dal CEO di Wild Bunch e dal partner di Getaway Films Vincent Maraval al fianco di Brahim Chioua e Noëmie Devide. Aja è anche produttore insieme al socio di lunga data Gregory Levasseur.

Red Notice

Questo è uno dei film più attesi dell’anno, diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, una squadra di insoliti poliziotti che deve sconfiggere una minaccia globale e catturare il criminale più ricercato del mondo.

Robin Robin

Dan Ojari e Mikey Please dirigono un film musicale in stop-motion. Racconta la storia della piccolaRobin che viene allevata da un’affettuosa famiglia di topi. Man mano che cresce, le sue differenze diventano più evidenti. Robin parte per la rapina per porre fine a tutte le rapine per dimostrare alla sua famiglia che può essere davvero un buon topo, ma finisce per scoprire chi è veramente.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Le giovani tartarughe ninja dovranno salvare il mondo da una minaccia aliena, terrificanti e dirompente, i Krang, che vogliono distruggere il mondo così come lo conosciamo. Il film è attesissimo e vede il ritorno sul grande schermo delle amatissime Tartarughe Ninja.

Skater Girl

Prerna è una giovane ragazza cresciuta in India che pratica lo skateboard. Combatterà per raggiungere i suoi obiettivi atletici e realizzare, finalmente, il suo sogno in un campionato nazionale.

Stowaway

In una missione diretta su Marte, un passeggero clandestino involontariamente causa gravi danni ai sistemi di supporto vitale dell’astronave. Di fronte alla diminuzione delle risorse e a un risultato potenzialmente allarmante, un ricercatore medico si erge come l’unica voce dissenziente contro la logica, sia del suo comandante che del biologo della nave.

The guilty

Il famoso regista Antoine Fuqua realizza un film ambientato nel corso di una sola mattina in un call center di spedizione 911. L’operatore telefonico Joe Bayler (Gyllenhaal) cerca di salvare un paziente in grave pericolo, ma presto scopre che niente è come sembra e affrontare la verità è l’unica via d’uscita.

The Hand of God

Film italiano di Paolo Sorrentino, The Hand of God rappresenta il primo film intimista della carriera del regista, un romanzo di formazione che racconta il dolore e il panico.

The Harder They Fall

Diretti da Jeymes Samuel, Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Regina King e Idris Elba sono i protagonisti di questo western.

The Kissing Booth 3

Vince Marcello dirige il terzo e atteso capitolo del franchise The Kissing Booth. Ancora non si conosce la trama dell’attesissimo film di genere romantico adatto a un pubblico di adolescenti. Quello che sappiamo, però, è che la storia continuerà a seguire le vicende dei due protagonisti Elle e Lee e della loro meravigliosa storia d’amore che abbatte tutte le difficoltà.

The Last Letter From Your Lover

Un paio di storie intrecciate ambientate nel presente e nel passato adattate dal romanzo di Jo Jo Moyes, il dramma segue Ellie Haworth (Felicity Jones), un’ambiziosa giornalista che scopre un tesoro di lettere d’amore segrete del 1965 e diventa determinata a risolvere il mistero al centro della corrispondenza. Mentre scopre la storia dietro Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la moglie di un ricco industriale, e Anthony O’Hare (Callum Turner) il giornalista finanziario assegnato a coprirlo, la storia d’amore di Ellie inizia a svolgersi con l’assistenza di un archivista serio e accattivante (Nabhaan Rizwan) che l’aiuta a rintracciare più lettere.

The Last Mercenary

Un misterioso ex agente dei servizi segreti deve tornare con urgenza in Francia, quando suo figlio viene ingiustamente accusato di traffico di armi e droga dal governo, a seguito di un errore di un burocrate troppo zelante e di un’operazione di mafia.

The Loud House Movie

Dave Needham dirige un film animato. L’avventura segue la famiglia Loud in Scozia dove scoprono di essere discendenti dei reali scozzesi. La famiglia si abbandona rapidamente alla vita più soddisfacente di sempre quando scopre che la loro casa ancestrale è, in realtà, un castello.

The Power of the Dog

Jane Campion ci racconta la storia di due ricchi fratelli del Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank (Plemons). Phil è aggraziato, brillante e crudele mentre George è imperturbabile, esigente e gentile. Insieme sono comproprietari del più grande ranch della valle del Montana. Quando George sposa segretamente la vedova locale Rose (Dunst), uno scioccato e arrabbiato Phil intraprende una guerra sadica e implacabile per distruggerla completamente usando il figlio Peter come una pedina.

tick,tick…BOOM!

Ambientato nel 1990, tick, tick … BOOM! racconta la storia di un aspirante compositore teatrale che aspetta la sua grande occasione mentre scrive quello che spera sarà il prossimo grande musical americano anche se la sua fidanzata di lunga data, sta perdendo la fiducia in lui.

Trollhunters: Rise of the Titans

Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt dirigono il film animato della Dreamworks. Arcadia può sembrare una città normale, ma si trova al centro di linee magiche e mistiche che la rendono un punto d’incontro per molte battaglie tra creature ultraterrene tra cui troll, alieni e maghi. Utilizza gli eroi della serie di successo Trollhunters, 3 Below e Wizards.

Wish Dragon

In Wish Dragon della Sony Pictures Animation, Din, uno studente universitario della classe operaia con grandi sogni ma piccoli mezzi, e Long, un drago cinico ma onnipotente capace di esaudire i desideri, partono per un’avventura esilarante attraverso la Shanghai moderna alla ricerca dell’amica d’infanzia di Din, Lina, perduta da tempo. Il loro viaggio li costringe a rispondere ad alcune delle più grandi domande della vita, perché quando puoi desiderare qualcosa, devi decidere cosa conta davvero.

Yes Day

Sentendosi sempre come se dovessero dire di no ai loro figli e ai loro colleghi, Allison e Carlos decidono di dare ai loro tre figli il giorno del sì, dove per ventiquattro ore i bambini stabiliscono le regole. Non sapevano che avrebbero intrapreso un’avventura vorticosa per Los Angeles, che avrebbe avvicinato la famiglia l’una all’altra come mai prima d’ora.