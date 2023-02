Mancano pochi giorni a San Valentino e state cercando un film che faccia da sfondo alla vostra cenetta romantica? Per trascorrere la serata con il tuo partner, su NOW potete trovare numerosi film adatti a San Valentino. Ecco la nostra selezione.

San Valentino: 5 film da vedere su NOW per una serata romantica

Adaline – L’eterna giovinezza

Film Sky Now per San Valentino

La prima proposta che abbiamo pensato per voi è il film The Age of Adaline, Adaline – L’eterna giovinezza in italiano, diretto da Lee Toland Krieger e interpretato da Blake Lively e Michiel Huisman. Il lungometraggio racconta la storia di Adaline Bowman (interpretata da Blake Lively), una giovane donna che, a causa di un incidente, diventa immortale e non invecchia più. Nel corso degli anni, Adaline cambia identità e si tiene lontana dalle relazioni sentimentali per paura di essere scoperta, ma tutto cambia quando incontra Ellis Jones (interpretato da Michiel Huisman), un giovane scrittore che riesce a farle riscoprire l’amore e la voglia di vivere.

La saga di Twilight

Film Sky Now per San Valentino

La seconda proposta che vogliamo ricordarvi essere presente su Sky, e sulla piattaforma streaming NOW, è la saga di Twilight, composta da cinque film basati sui romanzi della scrittrice Stephenie Meyer. La storia narra le complesse vicende con al centro la storia d’amore tra la teenager umana Bella Swan e il vampiro Edward Cullen. I due iniziano una relazione segreta, ma sono costantemente in pericolo a causa dei rivali di Edward, i vampiri mangiatori di umani.

La saga cinematografica di Twilight è composta da cinque film: Twilight del 2008, New Moondel 2009, Eclipse del 2010, Breaking Dawn – Part 1 del 2011 e Breaking Dawn – Part 2 del 2012. Siete pronti a fare una maratona davanti alla TV?

Amici di letto

Film Sky Now per San Valentino

La terza proposta che abbiamo inserito in questa nostra selezione è la commedia romantica diretta da Will Gluck e interpretata da Justin Timberlake e Mila Kunis: Amici di letto. Il film narra le vicende di Dylan (interpretato da Justin Timberlake) e Jamie (interpretata da Mila Kunis), due amici che decidono di condividere divertente esperienze, diventando amanti, senza però che queste portino a complicazioni sentimentali. Tuttavia, il sesso senza amore quanto può durare? I due, nel corso del tempo, sentono affiorare i loro sentimenti. Continueranno la loro relazione o la chiuderanno per sempre?

40 sono i nuovi 20

Film Sky Now per San Valentino

La quarta proposta è il lungometraggio dal titolo 40 sono i nuovi 20. La commedia romantica diretta da Judd Apatow, e interpretata da Leslie Mann e Paul Rudd, racconta la storia di Debbie (interpretata da Leslie Mann) e Pete (interpretato da Paul Rudd), una coppia sposata con due figlie adolescenti che si rende conto di essere in una crisi di mezza età. Debbie è alla ricerca di se stessa, e Pete è impegnato nel curare la sua carriera. Riusciranno i due a ritrovare l’amore tanto presente durante la loro giovinezza?

È complicato

Film Sky Now per San Valentino

La quinta ed ultima proposta che abbiamo selezionato per voi è il film dal titolo E’ complicato, una commedia romantica diretta da Nancy Meyers e interpretata da Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. Il lungometraggio narra la storia di Jane (interpretata da Meryl Streep), una donna divorziata che si innamora del suo ex marito Jake (interpretato da Alec Baldwin), mentre lui è impegnato con una giovane fidanzata (interpretata da Lake Bell). Nel frattempo, di mezzo c’è anche Adam (interpretato da Steve Martin), un architetto vicino di casa di Jane. E’ complicato è un film che vi farà riflettere sull’amore e su come le relazioni possono essere complicate.