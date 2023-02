Lumière ha pensato a tutto, non vi preoccupate, poteva mica uno dei grandi esperti d’amore in magione “Walt Disney” sottrarsi a cosa consigliarvi quest’anno? “È con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola, dove la sala da pranzo con orgoglio, le presenta… La lista dei migliori film da guardare a San Valentino su Disney Plus.

I migliori film da guardare a San Valentino su Disney Plus

La Bella e la Bestia

La lista di titoli da recuperare a San Valentino, in realtà, sarebbe lunga e tortuosa: spesso, anzi, molto spesso la casa di Topolino ha mostrato l’amore e le sue sfumature, sia in lungometraggi di animazione sia in pellicole con attori “in carne e ossa”. Pertanto è stato arduo scegliere quali film consigliarvi su Disney Plus per allietare la vostra festa degli innamorati, ma siamo quasi tutti abbastanza d’accordo che una storia d’amore in grado di andare oltre alle apparenze e alle aspettative, possa essere un classico adatto al giorno.

La Bella e la Bestia è una storia senza tempo: un principe arrogante trasformato in una bestia che impara ad essere “umano” solo grazie alla capacità di una giovane donna di riconoscere la sua bellezza interiore. Ora, potremmo consigliarvi anche la versione live-action del 2017 con Emma Watson, ma a nostro avviso nulla è paragonabile al classico animato, nominato per il miglior film agli Oscar del 1992.

Maleficent

Avete letto bene, Maleficent, e per essere ancora più precisi, vi consigliamo il primo film ispirato a una delle più amate cattive delle favole Disney, ovvero la pellicola del 2014.

Tratto dal classico del 1959 La Bella Addormentata nel Bosco, il live action di Robert Stromberg svela per la prima volta la storia dietro la storia, approfondendo la figura della strega, interpretata da una maestosa e tagliente Angelina Jolie. Una delle storie d’amore più delicate, inaspettate e sorprendenti disponibili su Disney Plus.

Up

I primi minuti di Up raccontano un’intera vita dedicata all’amore, un amore in grado di arrivare fino all’altra parte del mondo. Pur restando a casa, viaggiate con Carl su Disney Plus fino alle Cascate Paradiso: lungo il viaggio potreste imbattervi in avventure e disavventure non del tutto romantiche, ma non preoccupatevi.

Non rimarrete delusi lo stesso. L’amore può nascondersi ovunque, anche in un cane parlante che sa amarvi più di uno scoiattolo.

Wall-E

Wall-E è un film, sempre disponibile su Disney Plus, con protagonista un robot solitario che abita su una (ipotetica) futura versione inabitabile della Terra: è stato lasciato a raccogliere spazzatura, per sempre.

Ma quando un altro robot, una sonda chiamata Eve, visita il pianeta, Wall-E si innamora all’istante e la segue in giro per la galassia. Cosa ci può essere di più romantico che scoprire l’amore attraverso gli occhi di due adorabili robot?

What’s your number?

E ora un titolo su Disney Plus che probabilmente non vi aspettavate di trovare in una lista dedicata ai migliori film da guardare a San Valentino. E invece What’s your number? (conosciuto in Italia come S(ex) List, è un film del 2011 con protagonisti Anna Faris e Chris Evans, che siamo sicuri vi emozionerà.

Adatto per le coppie e ancor più per i single incalliti, questa storia parla di una donna che è decisa di sposare il prossimo uomo con cui farà sesso, questo perché legge sulle pagine del Marie Claire i risultati di un’inchiesta, secondo cui una donna americana nel corso della vita va a letto, in media, con dieci uomini e mezzo. Resasi conto di essere già arrivata a quota diciannove, decide di rispolverare la sua lista degli ex con la speranza di rimediare.

