Se siete alla ricerca di film perfetti per il periodo di San Valentino, in streaming, siete nel posto giusto, dato che ne abbiamo raccolti 5 che fanno proprio al caso vostro. Le nuove piattaforme offrono una vasta gamma di possibilità, consentendovi di godervi la giornata più romantica dell’anno comodamente sul divano, o nel letto, di casa. Esistono pellicole romantiche di ogni tipo, e nella nostra classifica delle migliori abbiamo cercato di riunire quelle che secondo noi restano assolutamente da vedere, rappresentando pienamente il significato di “amore” e “coppia”. Sono tutti film facilmente recuperabili e nel raccoglierli abbiamo cercato di variare sempre le situazioni offerte puntando a quelle storie che sono rimaste impresse nella memoria di tutti i cinefili.

Bando alle ciance quindi, e diamo inizio al nostro viaggio nei 5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino.

I 5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

La La Land

Quando si parla d’amore non si può non pensare a Ryan Gosling ed Emma Stone in La La Land. Nel capolavoro di Damien Chazelle i due attori portano in scena la storia fra un pianista specializzato nel Jazz e un’aspirante attrice. Entrambi vivono a Los Angeles ed hanno un sogno, quello di realizzarsi nella città del cinema e degli angeli, trovando finalmente il proprio percorso. Il loro amore sboccia per caso e diventa improvvisamente il motore pulsante della propria esistenza individuale e soggettiva, proiettando i due amanti in avanti.

5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

Ovviamente credere in qualcosa comporta anche degli enormi sacrifici e una serie di delusioni che non tutti sono in grado di sopportare. Sebastian e Mia riusciranno a tener fede ai propri obbiettivi restando uniti in tutto e per tutto? Damien Chazelle confeziona una storia d’amore che si ciba continuamente del cinema, dal punto di vista storico, e degli occhi trasognanti di due protagonisti che riescono a vedere oltre la città, i provini, i ristoranti, i set e quelle montagne svezzanti che sembrano sfiorare le stelle nel cielo…

Se intenzionati a recuperarlo al momento La La Land è disponibile sia su Rai Play che in versione Blu-Ray su Amazon.

Dirty Dancing

Torniamo indietro nel tempo. Alla fine degli anni ’80 uscì una pellicola che divenne quasi subito un cult immortale: Dirty Dancing. Nato da un progetto in cui non sembrava credere nessuno, e poco finanziato, questo film è stato così apprezzato dal grande pubblico da venire continuamente citato in opere successive fino ai giorni nostri.

Dirty Dancing racconta la storia d’amore, combattuta, fra Baby (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze). Durante una vacanza estiva nelle Catskill Mountains questa giovane di buona famiglia s’imbatte in un insegnate di ballo proveniente dalla strada. Alcune vicissitudini li porteranno a ballare fianco a fianco per aiutare un’amica di lui impossibilitata, e fra una lezione e l’altra vedremo il loro amore sbocciare.

Dirty Dancing, però, non è solamente un film provocante e perdutamente romantico, ma anche una pesante critica al classismo becero americano dell’epoca, un urlo all’amore libero e un affronto al bigottismo di certi borghesi che ancora oggi continua a proliferare negli ambienti bene. Una storia del genere non può mancare in una lista dei 5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino. Potete trovarlo su Netflix.

5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

Lost in Translation – L’amore tradotto

Lost in Translation è un film estremamente delicato che sa come toccare le corde giuste senza mai scadere nel forzato. Uno dei lavori più ricordati e citati di Sofia Coppola, vede al suo centro la storia di Bob (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson), due persone che si trovano casualmente a Tokyo durante i rispettivi soggiorni. Non fraintendete però, non si tratta di una storia romantica nel senso più classico del termine, piuttosto di un amore sotterraneo e delicato che si muove fra i frammenti del loro rapporto e delle reciproche problematiche interiori, trovando nel momento in cui si conoscono una fievole luce che non vuole spegnersi mai.

5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

Bob si trova in Giappone per girare una pubblicità (la sua carriera cinematografica è in declino), mentre Charlotte accompagna il suo compagno fotografo che la trascura. Due solitudini problematiche e un incontro cambieranno la situazione di entrambi nel profondo. Se interessati a recuperarvi questo film della nostra classifica dei migliori per San Valentino, lo trovate su Netflix.

Ghost – Fantasma

Per tantissime persone Ghost è sinonimo di amore incondizionato fra due persone, nonché di pellicola inarrivabile proprio in questo senso. Al centro della sua storia troviamo Sam (Patrick Swayze) e Molly (Demi Moore), una coppia come tante che si affaccia sull’immensità indefinita del mondo. Il loro amore è palese e più forte che mai, anche se nell’ombra qualcosa sembra tramare contro di loro.

La trama di Ghost si avvia quando Sam perde la vita per via di un’aggressione in un vicolo, restando però ancorato al mondo materiale come un fantasma. Non comprendendo quello che succede comincia a ricollegare i pezzi della propria scomparsa giungendo ad alcune conclusioni scioccanti che lo porteranno a difendere, con tutte le sue forze, la vita di Molly, essendo ancora follemente innamorato di lei.

5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

Se interessati a recuperarlo attualmente è disponibile su NOW.

Notting Hill

Anche Notting Hill è un classico immortale, nonché una pellicola immancabile in una lista dei 5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino. Racconta la storia di William (Hugh Grant) ed Anna (Julia Roberts). Lui è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill mentre lei è una famosa attrice americana. L’incontro fortuito fra i due innescherà qualcosa d’indecifrabile, un vero e proprio colpo di fulmine, anche se le sostanziali differenze sociali fra i due metteranno sempre e continuamente a dura prova il loro rapporto.

5 film in streaming da vedere assolutamente a San Valentino

L’intero film, diretto da Roger Michell e sceneggiato da Richard Curtis, mette in scena una storia d’amore leggendaria e al tempo stesso estremamente combattuta in cui i due amanti devono trovare una quadra per convivere coi propri sentimenti.

Trovate Notting Hill su Netflix.