Final Fantasy 7 Remake: arrivano Sephiroth, Reno & Rude da Play Arts

Continuano gli annunci senza sosta delle nuove action figure di Square Enix tratte dal nuovissimo videogioco di Final Fantasy VII Remake, dopo i protagonisti principali Cloud Strife, Barret Wallace, Tifa Lockhart e Aerith Gainsborough, questa volta è il turno di Sephiroth (l’antagonista principale) e di Reno & Rude i due membri dei Turks per la linea Play Arts Kai. Anche in questo caso come le uscite precedenti, troveremo in dotazione delle parti di ricambio per ricreare al meglio le moltissime scene del videogioco.

Sephiroth

Sephiroth è l’antagonista principale di Final Fantasy VII. In questa nuova versione del gioco appare sin dal primo episodio, tormentando sin da subito il protagonista principale Cloud.

La figure di Sephiroth Vers.2 (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts non è ancora disponibile per il preordine sullo store Europeo di Square-Enix ma sappiamo che sarà rilasciata per il mese di Febbraio 2021 circa.

Reno

Reno è uno dei più importanti membri dei Turks, l’agenzia investigativa della compagnia elettrica Shinra. Lo si riconosce dall’aspetto trasandato e dai capelli rosso fuoco, ed è sempre affiancato dal suo serio collega Rude.

La figure di Reno (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts non è ancora disponibile per il preordine sullo store Europeo di Square-Enix ma sappiamo che sarà rilasciata per il mese di Dicembre 2020 circa.

Rude

Rude è un’altro membro dei Turks della Shinra Company. A differenza di Reno, è una persona taciturna e seria e lo si vede sempre indossare gli occhiali da sole.

La figure di Rude (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts non è ancora disponibile per il preordine sullo store Europeo di Square-Enix ma sappiamo che sarà rilasciata per il mese di Gennaio 2021 circa.