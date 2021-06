Final Fantasy VII: create la vostra Buster Sword in miniatura

Avete mai pensato di poter dare quel tocco di classe in più ai vostri drink o di poter cucinare dei cioccolatini per stupire la vostra ragazza o ragazzo appassionati di Final Fantasy ricreando l’iconica spada di Cloud? Bene, Square Enix ha avuto l’idea di mettere sul mercato uno stampo di silicone per ricreare una Buster Sword in miniatura. Basta riempirlo d’acqua, metterlo nel vostro freezer per un tempo sufficiente, e poi infilzare l’arma congelante nella vostra bevanda preferita. Ma vediamo più nei dettagli.

Come creare la vostra Buster Sword in miniatura

La Buster Sword è un’arma apparsa per la prima volta in Final Fantasy VII e da allora la ritroviamo in molti altri giochi della serie. È l’arma simbolo di Cloud Strife, ed è stata impugnata prima di lui da Zack Fair e Angeal Hewley. La Buster Sword è un’immagine iconica di Final Fantasy VII grazie alle sue enormi dimensioni ed è impugnata da Cloud nella maggior parte delle sue apparizioni.

Lo stampo in silicone creato dalla Square Enix permette di ricreare ogni dettaglio della spada e si può usare anche come stampo per il cioccolato e per rendere speciale ogni vostro drink.

Questo significa che potete usare il Buster Sword Silicone Ice Tray anche per ricreare la Buster Sword di cioccolato dello speciale parfait di Final Fantasy VII servito all’Artnia cafe di Square Enix a Tokyo.

Se state pensando di fare delle spade di ghiaccio Buster Sword, e sentite che hanno bisogno di qualche bicchiere speciale, sarete felici di sapere che c’è un nuovo set di bicchieri, sottobicchieri e bottiglie con il logo di 7th Heaven, il bar gestito dall’amica d’infanzia di Cloud, Tifa che potete acquistare sul negozio on line di Square Enix:

In alternativa, c’è un set Strife Delivery Service, per i fan del ramo Advent Children del franchise, che potete sempre acquistare qui sul negozio on line di Square Enix:

Per quanto riguardo i prezzi il vassoio in silicone Buster Sword, che può realizzare tre pezzi alla volta, ha un prezzo di 1.980 yen (14,90 euro), potete acquistarlo qui, mentre i pacchetti di vetro/sottobicchiere/bottiglia sono venduti per 5.500 yen (41,37 euro).

Acquistate il gioco per Ps4 di Final Fantasy VII su Amazon!