Puntata finale del Trono di Spade: è record anche in Italia

Sembrerebbe che il finale de Il Trono di Spade sia stato un successo indiscusso di pubblico e spettatori non solo in America, ma anche nel nostro Paese. L’ultimo episodio della serie HBO, dal titolo The Iron Throne, è stato trasmesso nella nottata tra il 19 e il 20 maggio su Sky Atlantic in versione originale con sottotitoli in contemporanea con gli Stati Uniti. In seguito è stato mandato in onda nel corso della serata sullo stesso canale e con disponibilità anche on demand. Il capitolo conclusivo della saga è stato visto da oltre 1 milione 71 mila gli spettatori medi, riscontrando così una crescita del+23% rispetto ai dati riguardanti il finale della Stagione 7.

I numeri confermerebbero quindi che Il Trono di Spade sia una della serie più viste di sempre su Sky, posizionandosi terza dopo solo a Gomorra – La serie e a The Young Pope. L’ultimo capitolo della saga scritta dall’autore statunitense George R. R. Martin chiude, nella sua versione originale sottotitolata, con una media di 902 mila spettatori nel primo giorno di messa in onda. Dunque, è stata registrata un crescita pari al +53% rispetto alla stagione precedente, la quale aveva registrato una media di 590 mila spettatori.

In totale sembrerebbe che, ad aver seguito l’intera Stagione 8 in versione originale, siano stati in media circa 2 milioni 100 mila spettatori, i quali corrispondono ad un incremento del +30% rispetto alla penultima stagione. Un grande successo è stato riscontrato anche sui social in Italia: sono state circa 170.200 le interazioni totali registrate durante la giornata dell’ultimo episodio. Complessivamente 1 milione 200 mila interazioni in tutta la stagione finale di The Game of Thrones. E voi cosa ne pensare del capitolo conclusivo de Il Trono di Spade? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.