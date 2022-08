La mano di Triple H, diventato nuovo leader del team creativo in WWE, inizia a farsi sentire. Nella puntata di SmackDown di ieri sera Karrion Kross è tornato a sorpresa nel main roster, accompagnato da Scarlett. Una nuova linfa vitale per l’ex NXT Champion che con Vince McMahon al comando era stato bistrattato, privato della sua gimmick e della sua compagna, e poi licenziato a novembre assieme ad altre 16 superstar. Adesso la musica è cambiata: ecco come è andato il suo ritorno in WWE.

Karrion Kross è tornato in WWE

Karrion Kross è apparso a sorpresa nel segmento finale della puntata, attaccando alle spalle il number one contender Drew McIntyre e lanciando un chiaro messaggio al campione Roman Reigns: il suo regno sta per volgere al termine. Tick Tock! Non sappiamo se, e in che modo, verrà inserito nella faida tra Drew e Reigns, ma il suo ritorno shock ha senza dubbio cambiato le carte in tavola. Kross aveva di recente preso parte all’evento “Ric Flair’s Last Match”

Il fatto che si tratti di una mossa creativa orchestrata da Triple H è dettata dal fatto che Kross abbia mantenuto la sua gimmick originaria con tanto di ingresso e theme song. Uno scenario che non sarebbe mai accaduto con Vince ancora al comando. Dopo il ritorno di Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky a SummerSlam (qui i risultati completi), il push di Ciampa e adesso il ritorno di Kross, Triple H sembra essere tornato ai fasti della sua visione iniziale di NXT. Sappiamo che a Clash at the Castle Drew affronterà Roman per entrambi i titoli, ma Kross potrebbe essere aggiunto all’ultimo alla contesa oppure sfidare il vincitore del main event.

Dove vedere Friday Night SmackDown

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della WWE, composta da RAW, SmackDown e NXT, è disponibile con il commento in italiano su Discovery+. I Premium Live Event mensili sono invece visibili in esclusiva sul WWE Network.