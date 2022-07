Uno degli appuntamenti più attesi del San Diego ComiCon 2022 era senz’altro il panel dedicato al live action de I Cavalieri dello Zodiaco. Purtroppo non sono mostrate immagini del film ma è stata comunque rivelata la finestra d’uscita e un video dietro le quinte del live action de I Cavalieri dello Zodiaco.

Finestra d’uscita e video dietro le quinte del live action de I Cavalieri dello Zodiaco

È stato confermato che il live action de I Cavalieri dello Zodiaco uscirà nel 2023 e che la tagline del film è Pegasus will rise [Pegasus sorgerà].

Questo è invece il video dietro le quinte del live action de I Cavalieri dello Zodiaco:

Tutto quello che sappiamo sul film

Mackenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishūshō The Final, film live-action Chihayafuru) interpreta Seiya, Madison Iseman (sequel di Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Saori, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer) è Alman Kiddo, Diego Tinoco (On My Block) avrà la parte di un non specificato sicario ed è stato confermato anche l’inserimento di Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America) ma non si sa ancora il suo ruolo così come quello che interpreteranno Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Allo staff si uniscono Tomasz Baginski (nominato all’Oscar per il corto d’animazione Katedra), l’animatore polacco e creatore di effetti speciali, si occuperà della regia per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions mentre Andy Cheng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) sarà il coordinatore degli stunt e dei combattimenti. Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno firmato la sceneggiatura originale con la supervisione di Masami Kurumada, autore del manga originale e Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group

Questa la sinossi ufficiale: