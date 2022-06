Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week lo streamer ha svelato che le riprese di Sweet Tooth 2, la seconda stagione della serie tratta dall’omonimo fumetto di Jeff Lemire pubblicato da DC Comics e arrivata in streaming su Netflix lo scorso 4 giugno, sono ufficialmente terminate e questo fa supporre che non manchi molto all’uscita dei nuovi episodi. Per l’occasione Netflix ha pubblicato un esclusivo video con i protagonisti della serie che anticipa ciò che accadrà nei nuovi episodi!

Finite le riprese Sweet Tooth 2: il video con i protagonisti della serie

Nel video pubblicato da Netflix durante la prima giornata della sua Geeked Week, ci mostra tutti gli amatissimi protagonisti della serie, ma anche Robert Downey Jr., uno dei produttori dello show insieme con sua moglie Susan, impegnatissimo sul set.

Come ben sappiamo la prima stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan in sospeso. Ora il cast rivela come nella seconda stagione la posta in palio sia più alta.

Eccovi il video:

Sweet Tooth: a proposito della prima stagione

La prima stagione di Sweet Tooth ha riscontrato un enorme successo, con una valutazione del 98% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico dell’88%, quindi l’entusiasmo per la seconda stagione è sicuramente elevato.

La storia di Sweet Tooth prende vita in un mondo post-apocalittico. Questa la sinossi:

Dieci anni fa “The Great Crumble” ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi, ovvero bambini nati in parte umani e in parte animali. Non sapendo se gli ibridi sono la causa o il risultato del virus, molti umani li temono e li cacciano. Dopo un decennio di vita al sicuro nella sua isolata casa nella foresta, Gus fa inaspettatamente amicizia con un solitario vagabondo di nome Jepperd. Insieme partono per una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell’America alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Ma la loro storia è piena di alleati e nemici inaspettati, e Gus impara presto che il lussureggiante e pericoloso mondo al di fuori della foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Il cast comprende anche Adeel Akhtar come Dr. Singh, Will Forte come Richard, Stefania LaVie Owen come Bear, Dania Ramirez come Aimee Eden, Aliza Vellani come Rani Singh e Neil Sandilands come General Abbot.

Direttore della serie prodotta da DC Entertainment, Team Downey e Warner Bros. Television è Jim Mickle mentre gli showrunner di Sweet Tooth sono Jim Mickle (Hap and Leonard, All’ombra della luna, Cold In July) e Beth Schwartz (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow).

Nella seconda stagione Oahn Ly affiancherà Jim Mickle come co-produttore esecutivo.