Fire Force – il manga è prossimo alla conclusione

L’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus sta avendo dei risvolti singolari nell’industria del fumetto giapponese. Non stiamo parlando dello stop alle uscite così come avvenuto negli Stati Uniti o anche da noi in Italia bensì della quantità di annunci che riguardano la conclusione di serie di un certo successo di critica e pubblico come The Promised Neverland o il campione di incassi Demon Slayer – Kimetsu no Yaibaa cui si aggiunge a quanto pare anche Fire Force di Atsushi Ohkubo già autore di Soul Eater.

La notizia arriva direttamente dalla postfazione del Volume 23 di Fire Force uscito ieri, 15 maggio, nelle librerie giapponesi e a comunicarla è lo stesso autore Atsushi Ohkubo che preannuncia il climax del manga e quindi la sua conclusione come prossima. Non solo il mangaka annuncia che con la conclusione di Fire Force si ritirerà dalle scene.

Fire Force viene serializzato in Giappone sulle pagine di Weekly Shonen Magazine dal 2015 e il prossimo Volume, il 24° è previsto a luglio in Giappone. In Italia il manga è edito da Planet Manga che ha pubblicato il 19° volume ad inizio di maggio.

Il manga è stato adattato in una serie anime di 24 episodi nel 2019 che proseguirà con una seconda stagione in arrivo questa estate. In Italia l’anime è arrivato grazie a Yamato Video che lo ha trasmesso gratuitamente, sottotitolato in italiano, sul suo canale youtube Yamato Animation e successivamente trasmesso anche sul canale satellitare Man-Ga di Sky.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Tokyo va a fuoco, e in tutta la città i cittadini sono vittima di combustione spontanea. La Fire Force, brigata speciale responsabile di placare le fiamme, conta una nuova recluta nelle sue fila, il giovane Shinra. All’interno della 8a Brigata, il ragazzo farà buon uso dei suoi poteri speciali per impedire alla città di essere ridotta in cenere. Ma un segreto scottante e un passato ardente potrebbero dare fuoco alle polveri!