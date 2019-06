Fire Force: trailer, trama e data di lancio per la serie animata

Fire Force, l'acclamato manga di Atsushi Ōkubo pubblicato in Italia da Panini Comics godrà di un adattamento animato, ecco il trailer, la trama e la data di lancio dell'attesissimo anime.

Fire Force, il manga scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, pubblicato in Italia da Panini Comics, diventa un anime prodotto dalla David Production, e con l’annuncio arrivano anche trailer, trama e data di lancio.

Giunto a quota tredici volumi (su quindici totali disponibili ad oggi in Giappone) nel nostro paese, la storia ancora in corso di Fire Force ha inizio a Tokyo, quando un misterioso ed inspiegabile fenomeno di autocombustione trasforma le persone in pericolosi mostri infuocati che seminano caos e distruzione, ed il governo decide di organizzare la formazione di unità speciali di vigili del fuoco per arginare la calamità. Tra questi spicca Shinra, giovane pompiere della Compagnia 8, dotato di un potere molto “particolare”, che gli permetterà di fronteggiare il fenomeno, mentre cerca risposte sul suo oscuro passato.

Alla regia dell’anime troviamo Yuki Yase (direttore dello Studio Shaft), mentre alle animazioni il talentuoso Kazuhiro Miwa; infine la sigla d’apertura si intitola “Inferno” e verrà cantata dalla band giapponese dei Green Apple. Stando alle indiscrezioni trapelate dall’insider Spytrue, rivelatosi una fonte attendibile in più occasioni, l’anime dovrebbe essere composto da almeno quattro stagioni composte da dodici episodi, il che se confermato dovrebbe corrispondere a ben quarantotto puntate. Fire Force non è la prima opera di Atsushi Ōkubo ad arrivare in Italia, la sua opera più celebra Soul Eater è giunta in forma cartacea sempre da Panini Comics ed in versione animata su Netflix.

La serie di Fire Force verrà invece licenziata in Italia da Chruncyroll in simulcast con il Giappone, in lingua originale con i sottotitoli a partire dal 4 luglio, non c’è ancora alcuna informazione riguardo una possibile localizzazione audio ed una distribuzione homevideo, vi terremo aggiornati.