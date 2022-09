First 4 Figures è orgogliosa di presentare la statua in resina Link on Horseback, il primo oggetto da collezione in resina che entra dunque a far parte della linea dedicata al capolavoro videoludico di The Legend of Zelda Breath of the Wild! Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme ogni dettaglio di questa importante nuova proposta in arrivo sul mercato.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild di First 4 Figures

Foto: ©First 4 Figures

La nuova proposta First 4 Figures dedicata al videogioco The Legend of Zelda: Breath of the Wild vede al centro della scena il protagonista Link in sella al suo destriero! Dalle immagini ufficiali possiamo vedere anche l’outfit scelto per Link, ovvero la sua tunica da campione e i pantaloni Hylian.

La cura nei dettagli

La nuova statua First 4 Figures dedicata protagonista Link è ricca di dettagli che restituiscono un prodotto decisamente realistico. Questa proposta è infatti un vero e proprio concentrato di ricercatezza e mostra una serie di chicche che non passeranno inosservate agli occhi esperti di ogni appassionati. Nel diorama sono infatti presenti anche lo zaino di Link, lo scudo del viaggiatore e, soprattutto, la Sheikah Slate.

Foto: ©First 4 Figures

Grande perizia è stata applicata anche alla realizzazione della base, dotata di simboli in pietra incisi lungo il lato e una serie di viti che donano aspetto antico e magico. Ottima anche la colorazione, che grazie alle tonalità chiare e scure crea la giusta profondità per enfatizzare ulteriormente la trama della scultura. Per quanto riguarda le dimensioni, la statua è alta ben 56 cm e pesa la bellezza di 9 kg!

Data di uscita e prezzo

La nuova statua First 4 Figures, Link on Horseback, è in prenotazione al prezzo di poco più di 800 dollari e la sua distribuzione è prevista verso la fine del 2023.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.