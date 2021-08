Fitness Boxing: il videogioco diventa un anime

Fitness Boxing, il videogioco che presenta una routine di esercizi personalizzabili basati su un mix di esercizi di boxe e aerobica sviluppato da Imagineer, meglio conosciuto dal pubblico occidentale per il suo lavoro sul franchise Medabots (noto come Medarot in Giappone), e pubblicato da Nintendo nel 2018, seguito poi da un sequel, Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, pubblicato sempre su Nintendo Switch nel 2020, verrà adattato in un anime. Ma vediamo più nel dettaglio.

Fitness Boxing: a proposito dell’adattamento anime

La serie anime, basata sul videogioco Fitness Boxing, si intitolerà Kimi to Fit Boxing (letteralmente: tu e i tuoi allenamenti di boxe) e debutterà in Giappone il 1 ottobre 2021.

Come mai questa scelta? Probabilmente perché in Giappone, il videogioco ha riscontrato un grande successo. Infatti la sua tiratura iniziale è andata completamente esaurita e alla fine, è riuscito a vendere oltre 1 milione di copie in totale.

Responsabile dell’adattamento Imagineer, insieme allo studio di animazione CG Story Effect Co. Ltd. Sono previsti un totale di 12 episodi per la prima stagione della durata, probabilmente, di soli cinque minuti l’uno, in quanto si tratta di un corto.

Per quanto riguarda la direzione dell’anime è stata affidata all’attore e doppiatore Junpei Morita, e il cast sarà davvero stellare. Tra i doppiatori scelti infatti, ci sono Akari Kito, che ha interpretato Nezuko in Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba e che ora dà la voce a Karen; Akira Ishida, meglio conosciuto per la sua interpretazione di Kaworu Nagisa in Neon Genesis Evangelion e che ora interpreta Hiro e il veterano Akio Otsuka, conosciuto dai fan dei videogiochi come la voce giapponese di Solid Snake nella serie Metal Gear Solid e che ora interpreta Bernard.

Il cast comprende poi: Rie Kugimiya come Janice, Saori Hayami come Rin, Yuichi Nakamura come Evan, Sumire Uesaka è Martina, Ami Koshimizu è Sophie e Atsuko Tanaka interpreta Laura.

Al momento non è stato rivelato se la serie arriverà anche in Occidente. Nel frattempo potete recuperare il videogioco Fitness Boxing su Amazon!