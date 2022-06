Qualche tempo fa Netflix aveva confermato ufficialmente l’inizio della produzione della seconda stagione di Fate the Winx Saga, la serie tv ispirata al cartone italiano creato da Iginio Straffi e prodotto da Rainbow in co-produzione con Rai e Nickelodeon, distribuito in ben 150 paesi con un successo enorme alle spalle, è attualmente in produzione. Ora, durante la prima giornata della sua Geeked Week lo streamer ha pubblicato una clip esclusiva di Fate The Winx Saga 2 che ci mostra per la prima volta il personaggio di Flora, mancato nella prima stagione.

Fate The Winx Saga 2: Flora arriva nella seconda stagione

La prima stagione di Fate: The Winx Saga si è presentata come serie young-adult grazie al fatto che lo showrunner Brian Young, noto soprattutto per il suo lavoro su The Vampire Diaries, non ha esitato a portare la sua esperienza sul set di Fate: The Winx Saga. Lo show ha abbandonato i costumi colorati per un look più grintoso e leggermente più realistico, senza contare l’inserimento di esseri mostruosi come Bruciati e vari tentativi di omicidio.

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga continuerà a raccontare le vite, gli amori, le sfide e gli gli studi delle protagoniste Bloom, Terra, Musa, Aisha e Stella, apprendiste Fate che frequentano la scuola di Alfea e quindi rivedrà in scena tutte le protagoniste: Abigail Cowen, nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha nei panni di Aisha, Elisha Applebaum in quelli di Musa ed Eliot Salt in quelle di Terra.

Nella nuova stagione comparirà perà, per la gioia dei fan, anche un nuovo personaggio: stiamo parlando di Flora. Nel video, che potete guardare qui sotto, vediamo infatti Terra imbattersi inaspettatamente con il personaggio di Flora, che verrà interpretato da Paulina Chávez:

Possiamo subito capire che tra le due c’è un profondo legame di amicizia. Quando potremo vedere i nuovi episodi? Per ora non c’è una data d’uscita ma possiamo supporre che usciranno verso la fine del 2022.