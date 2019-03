Flotilla, il nuovo gioco da tavolo waterworld di Wizkids!

Wizkids ha annunciato ufficialmente Flotilla, un gioco da tavolo ambientato in un mondo post-apocalittico che permette di raccogliere risorse nel mare.

Wizkids, si sa, è intenzionata a rinnovare periodicamente la sua offerta con intriganti novità. L’editore ha infatti annunciato Flotilla, un nuovo gioco da tavolo ambientato in un mondo post-apocalittico.

“1954 – Con un’esplosione oltre centomila volte più potente delle stime, il test nucleare di Castle Bravo ha cancellato l’Atollo di Bikini e fatto crollare la Terra“, si legge nel comunicato. “Con l’aumentare del livello dell’acqua, i resti dell’umanità fuggirono dalle loro case e presero il mare. La leadership mondiale si unì per costruire una massiccia flottiglia, ovvero l’ultimo bastione della civiltà dell’umanità“.

In questo gioco, gli appassionati prenderanno il comando di una flotta con il preciso obiettivo di sopravvivere, recuperando dalle profondità dell’oceano tutto quello che è rimasto delle antiche civiltà. Inoltre, sono presenti alcune meccaniche GDR e gestionali, che permettono di mettere insieme un equipaggio ed influenzare le varie gilde durante la partita.

Gli utenti possono anche giocare in due differenti ruoli: il primo – chiamato Sinksiders – permette di dare la caccia alle risorse e dare vita a un’avventura più adrenalinica, mentre il secondo ruolo – Skyside – consente ai giocatori di concentrarsi sulla flotta.

Flotilla, per chi non lo sapesse, è un gioco creato dalle sapienti menti di J.B. Howell (Reavers of Midgard) e Michael Mihealsick (Onimaru). Può essere giocato da 2 a 5 giocatori in contemporanea. La sua distribuzione, infine, è programmata per ottobre negli Stati Uniti.