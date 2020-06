Fluxx cambia pelle: in arrivo l’edizione di SpongeBob

Il gioco in scatola Fluxx riceverà una nuova versione a tema SpongeBob. Looney Labs continua così a prendersi cura della sua amata creatura ludica presentando SpongeBob Fluxx, una nuova edizione che trasporterà i giocatori sul fondo della barriera corallina a Bikini Bottom.

Del resto è nella natura di questo gioco con carte continuare a mutare pelle e “cambiare le regole del gioco”.

La particolarità di questo gioco è infatti la possibilità di cambiare le regole durante il corso di ogni partita in base alle azioni dei giocatori, che, di volta in volta, potranno definire nuovi parametri e procedure in base alle proprie strategie e tattiche.

Fluxx, in Italia localizzato da Raven Distribution (link Amamzon), è un titolo che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi in diverse salse: zombie, pirati, Chtulhu e persino Star Trek ed Adventure Time.

SpongeBob Fluxx metterà alla prova i giocatori (da 2 a 6 dagli 8 anni in su) in una serie di eventi sopra le righe che coinvolgeranno i personaggi più amati del cartone animato come SpongeBob, Squiddy, Patrick, Sandy e molti altri. Il gioco sarà infatti costellato con situazioni e citazioni ben note agli appassionati del cartone animato ideato da Stephen Hillenburg in grado di portare al tavolo di gioco quel pizzico di follia e nonsense che rendono questo show unico.

Come in ogni partita di Fluxx anche nell’edizione di SpongeBob il gioco inizierà seguendo poche semplici regole a cui se ne aggiungeranno via via di nuove e sorprendenti. Il gioco proseguirà in modo imprevedibile fino a che uno dei giocatori non riuscirà a chiudere la partita sfruttando le carte in suo possesso.

SpongeBob Fluxx sarà messo in commercio in inglese a partire dal 30 luglio 2020 ad un prezzo di 20 dollari e conterrà oltre 100 carte di gioco e 7 carte speciali (suddivise in 25 Keepers, 38 Goals, 26 New Rules, 18 Actions), 1 moneta da collezione e il regolamento.