Flying Frog Productions è al lavoro sull’edizione 10° anniversario di Touch of Evil

La Flying Frog Productions ha annunciato durante il GAMA Trade Show l’arrivo di A Touch of Evil 10th Anniversary Edition, insieme a due espansioni per Fortune and Glory, e un po’ di espansioni di Shadows of Brimstone (alcune di queste deluxe).

A Touch of Evil, nella sua edizione speciale per il 10° anniversario, arriverà in commercio ad ottobre: essendo un’edizione limitata, avrà nuove plastiche per i vari marcatori, oltre che delle rifiniture resistenti (sempre in plastica) per il terreno. Includerà gli eroi e i villain originali del gioco base, insieme a una nuova versione del Villain Epico Spectral Horseman (con relativi minion e carte).

All’interno del gioco troveremo infine una versione rivisitata del regolamento, il tutto a 99.95 dollari.

Per quanto riguarda invece Fortune and Glory, le due espansioni previste saranno le seguenti:

Temples and Treasures : nuove regole, nuove carte dedicate ai tesori nascosti e guerrieri tribali (tra cui il Witch Doctor e la regina delle Amazzoni). Il prezzo sarà di 39.95 dollari.

: nuove regole, nuove carte dedicate ai tesori nascosti e guerrieri tribali (tra cui il Witch Doctor e la regina delle Amazzoni). Il prezzo sarà di 39.95 dollari. Lair of the Spider Queen: espansione orientale che vedrà i gangster di Hong Kong e il culto della Regina dei Ragni. Sarà presente anche una nave, la Black Widow, e uscirà al prezzo di 39.95 dollari.

Spostandoci su Shadows of Brimstone arriveranno due espansioni deluxe. Temple of Shadows (dedicata al Core Set Forbidden Fortress), che aggiungerà nuove mappe, nuove carte e nuove missioni (oltre che 4 nuovi eroi e 4 nuovi villain), e The Forest of the Dead, che inserirà nel gioco un nuovo OverWorld dedicato ai non morti (e aggiungerà 19 nuove parti di mappa, nuove carte, missioni e 15 miniature). Entrambe le espansioni costeranno 79.95 dollari e usciranno rispettivamente a giugno e settembre.

Per quelle più piccole invece, avremo ben 10 nuove espansioni:

Shadow Clan Ninja Deluxe Enemy Pack – 39.95 dollari – luglio

Jorogumo Spider Queen XL Enemy Pack – 34.95 dollari – luglio

The Ancient One XXL Deluxe Enemy Pack – 44.95 dollari – agosto

Flesh Mites Enemy Pack – 19.95 dollari – agosto

Wasteland Terralisk XL Enemy Pack – 29.95 dollari – settembre

Akaname Tongue Demon Enemy Pack – 19.95 dollari – ottobre

Dark Stone Scorpions XL Enemy Pack – 44.95 dollari – ottobre

Magma Giant XL Enemy Pack – 24.95 dollari – novembre

Thunder Warriors Enemy Pack – 24.95 dollari – dicembre

Takobake Rifleman Enemy Pack – 19.95 dollari – dicembre