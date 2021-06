Fondazione: ecco il nuovo teaser della serie tratta dalla trilogia di Asimov

Fondazione è l’attesissima nuova serie targata Apple Original che segna ufficialmente il primo adattamento cinematografico e televisivo in assoluto dei pluripremiati romanzi omonimi (che potete recuperare su Amazon) di Isaac Asimov. La serie debutterà a livello mondiale su Apple TV+ il 24 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio a settimana ogni venerdì. La prima stagione sarà composta da 10 episodi e per l’occasione oggi è stato pubblicato anche il primo trailer e la sinossi ufficiali.

Lo show è stato scritto e prodotto da David S. Goyer (Batman Begins, L’Uomo d’Acciaio) e vede come protagonisti gli attori Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Alfred Enoch e Cassian Bilton. Lo showrunner ha dichiarato:

“Nei decenni trascorsi dalla prima stampa della serie Fondazione, il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più attuale di quanto lo sia ora. Crescendo, ho divorato Fondazione e ho sognato di vederlo un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava sufficiente per abbracciare un progetto così ambizioso.

Grazie alle prospettive più ampie offerte dallo streaming e ad una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. Fondazione è sempre stata in cima alla mia lista dei desideri e sono onorato di aver contribuito a dargli finalmente vita”.