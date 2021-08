Forbidden Lands: un Kickstarter per lanciare due manuali da non perdere.

La casa editrice svedese Free League Publishing ha da qualche giorno lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per la realizzazione di due nuovi manuali per la linea editoriale del pluripremiato e gioco di ruolo fantasy Forbidden Lands.

Il progetto ha già ottenuto uno straordinario successo, essendo stato completamente finanziato in sole otto ore e avendo ampiamente superato la soglia prevista per la sua realizzazione, a indicare quanto Forbidden Lands sia un gioco di ruolo particolarmente apprezzato dal pubblico.

Due sono i manuali di espansione contenuti in questo Kickstarter:

Forbidden Lands: Book of Beasts , un bestiario splendidamente illustrato e pieno fino all’orlo di mostri assassini e incontri letali.

, un bestiario splendidamente illustrato e pieno fino all’orlo di mostri assassini e incontri letali. Forbidden Lands: The Bloodmarch, un manuale che espande il mondo di gioco e include una campagna completa: Legacy of Horn.



La campagna Kickstarter terminerà tra dodici giorni ed è raggiungibile a questo link. Il nostro consiglio è quello di non lasciarvi scappare questi due splendidi manuali, di cui qui di seguito andiamo velocemente a illustrare.

Forbidden Lands: Book of Beasts

Forbidden Lands: Book of Beasts è un bestiario con cui si può giocare immediatamente. Presenterà almeno venticinque nuovi mostri in grande dettaglio, più ulteriori mostri bonus come stretch goal, la maggior parte dei quali è già stata sbloccata. Ogni bestia è pronta per giocare con incontri casuali su misura, inoltre, il manuale presenterà ai Game Master un pratico set di mini-avventure da utilizzare.

Il libro includerà anche leggende su ogni mostro, introdurrà le regole opzionali per raccogliere risorse dalle bestie uccise e consentirà ai giocatori di usare la propria abilità di Lore per ottenere informazioni sui punti di forza e di debolezza di un mostro. Ciò aiuterà i personaggi a sconfiggere, o almeno a sopravvivere, a un incontro con le mostruosità del libro. Tra i mostri all’interno di questo manuale faranno la loro presenza creature come l’Anfibio, il Basilisco, Il Drago di Ferro, l’Ent Corrotto e molti altri, pronti per l’uso in qualsiasi campagna di Forbidden Lands.

Forbidden Lands: Book of Beasts è scritto dall’esperto scrittore di giochi Andreas Marklund e dall’acclamato autore fantasy svedese Erik Granström (di cui potete leggere la nostra intervista), illustrato da Henrik Rosenborg e con la grafica di Niklas Brandt.

Forbidden Lands: The Bloodmarch

Con questo manuale d’espansione, Forbidden Lands diventerà ancora più strano. Bloodmarch è il nome dato alla regione vulcanica a ovest di Ravenland, accessibile da quando il Passo Shadowgate è stato nuovamente aperto. Questa antica terra di cavalieri pronti alla battaglia e Nani elusivi sta rapidamente cambiando a causa della vegetazione demoniaca che si sta diffondendo per tutta la regione. La maggior parte vede questa maledizione rossa come una minaccia a tutto ciò che è buono, mentre altri la vedono come una cosa buona, o almeno un male necessario per raggiungere altri obiettivi.

I giocatori saranno in grado di scegliere da che parte stare, o fregarsene di tutti e badare solo a se stessi, durante la campagna Legacy of Horn. Questa campagna, metterà gli esploratori alla caccia dell’Astra di Horn, un leggendario set di artefatti ricercati da molti nella terra delle ceneri. Si dice che questi potenti oggetti siano in grado di fermare la crescita demoniaca o siano abbastanza potenti da assicurarne il trionfo.

Forbidden Lands: The Bloodmarch e la campagna The Legacy of Horn ivi contenuta sono scritti dall’acclamato autore fantasy svedese Erik Granström (di cui potete leggere la nostra intervista), autore principale delle ambientazioni per il gioco di ruolo Forbidden Lands e designer del primo modulo della campagna del gioco, Raven’s Purge. Bloodmarch è illustrato da Henrik Rosenborg.