La Formula 1 sta per iniziare: tra 10 giorni inizierà il Grand Premio Gulf Air del Bahrain 2023, e se non volete perdere nemmeno una gara vi consigliamo di prendere in considerazione la fantastica offerta proposta da Sky e valida fino al 5 marzo, ovvero la giornata d’apertura delle corse.

Potrete infatti ottenere i pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 24,90€ al mese per 18 mesi anziché 45,00€ al mese, accedendo così a tutta la Formula 1 in diretta esclusiva, ma non solo: avrete a disposizione un vastissimo catalogo di contenuti e canali televisivi inclusi nella promozione, per accontentare così i gusti di tutta la famiglia.

Grazie al pacchetto Sky TV avrete infatti un’ampia scelta di serie tv italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a show, documentari, news e tutte le produzioni Sky Original. I centinaia di canali disponibili conquisteranno grandi e piccini, e potrete sfruttare anche i servizi on-demand per cercare i programmi e guardarli quando desiderate.

Dall’altra parte, con Sky Sport potrete vedere ben 121 partite a stagione della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League; inoltre, troverete canali dedicati al tennis, all’NBA, al rugby, al golf e tanto altro. Vi sono poi, ovviamente, tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e Formula 1, sempre in diretta.

Insomma, la promozione di Sky è davvero imperdibile, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata dove potrete trovare maggiori informazioni e abbonarvi. L’offerta sarà valida solo fino al 5 marzo, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!