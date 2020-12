Formula 1: Amazon interessata allo streaming dei gran premi

L’amministratore delegato uscente di Formula 1, Chase Carey, in una recente intervista rilasciata al Financial Times, ha confermato l’interesse di Amazon nel diventare partner ufficiale per lo streaming dei gran premi.

Stando alle dichiarazioni di Carey, infatti, sono in corso delle trattative attive tra Liberty Media, azienda che possiede e gestisce il campionato di Formula 1, e il colosso dei media americano, che per il momento non ha commentato la notizia. Non si tratterà di una trattativa né facile né veloce visto che, secondo il giornale finanziario, al momento le due posizioni sono piuttosto distanti sul punto principale, ovvero quanto pagherà Amazon per trasmettere le gare di F1.

Queste discussioni potrebbero non portare a nulla poiché negli Stati Uniti la Formula 1 va in onda sull’emittente televisiva ESPN, tuttavia il numero crescente di nuovi spettatori, attirati dalla serie Drive to Survive di Netflix, potrebbe fare in modo che il campionato mondiale di gare automobilistiche guardi con sempre maggiore interesse allo streaming online. Grazie alla spinta di Carey, che vanta una lunga esperienza in Fox Corporation, negli ultimi anni la Formula 1 ha trovato una grande crescita nei servizi digitali con la F1 TV e gli eSports, con il campionato ufficiale virtuale della categoria.

Se Netflix ha deciso di ignorare il richiamo dello sport, non si può dire lo stesso di Amazon che negli ultimi anni ha acquisito i diritti televisivi per la trasmissione sul web di diversi eventi sportivi. Il colosso americano fondato da Jeff Bezos, infatti, accoglie sulla propria piattaforma di streaming, Amazon Prime Video, partite di tennis, la Major League Soccer e la National Football League. Nel Regno Unito ospita alcune partite della Premier League mentre in Italia, grazie ad accordi recenti, sarà possibile assistere ai match della UEFA Champions League del triennio 2021-2023.