Formula 1: dove vedere il GP del Messico in TV e streaming

La Formula 1 ricomincia con l’attesissimo Gran Premio del Messico, nonché il diciottesimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1. Dopo il grande weekend di Austin, negli Stati Uniti, con la vittoria della RedBull Racing con Max Verstappen che ha allungato la distanza in classifica da Lewis Hamilton, si torna in pista venerdì 5 novembre con le prime prove libere alle 18.30 e la seconda sessione alle 22. Sabato 6, invece, si partirà alle ore 18 con le terze prove libere, per proseguire con le qualifiche alle 21. L’appuntamento con la gara è fissato per le ore 20 di domenica 7 novembre a Città del Messico.

Dove vedere il Gran Premio?

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso esclusivamente e interamente in diretta televisiva su Sky e in particolare su Sport Formula 1 sul canale 207, su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche e la gara saranno anche visibili in chiaro, ma in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Sky Go è il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su PC, smartphone, Smart TV, dispositivi Smart, console e tablet tramite installazione dell’app. Per quanto riguarda NOW, invece, vi è un abbonamento a parte ma funziona nel medesimo modo di Sky Go.

La squadra di Sky Sport F1 composta da Carlo Vanzini e Marc Genè commenteranno insieme la gara, con quest’ultimo in collegamento live dal box Ferrari. L’Insider Roberto Chinchero, invece, racconterà qualche segreto dal paddock mentre Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Il programma completo con gli orari:

Venerdì 5 novembre

Prove Libere 1: 18:30

Prove Libere 2: 22:00

Sabato 6 novembre

Prove Libere 3: 18:00

Qualifiche: 21:00

Domenica 7 novembre