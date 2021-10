Formula 1: dove vedere il GP di Turchia in TV e streaming

La Formula 1, per il secondo anno di seguito, ritorna in Turchia ed esattamente a Istanbul dove si disputerà il sedicesimo Gran Premio di questa entusiasmante stagione. I motori si accenderanno domenica 10 ottobre alle ore 14, ma l’intero fine settimana, a partire da venerdì 8 ottobre, sarà ricco di appuntamenti tra prove libere e qualifiche.

Rispetto agli altri anni, l’attuale stagione di Formula 1 è decisamente più ricca di colpi di scena. La lotta tra Lewis Hamilton della scuderia Mercedes e Max Verstappen della RedBull Racing si sta facendo sempre più avvincente, senza sottovalutare la McLaren che cerca sempre di mettere i bastoni fra le ruote ai contendenti al titolo dimostrando tutte le abilità dei due piloti titolari (Norris e Ricciardo).

Dopo il Gran Premio di Sochi, in Russia, Hamilton guida in testa alla classifica con 246,5 punti e a soli due punti di distacco troviamo Verstappen che è sempre alle calcagna (244,5 punti). Ricordiamo che l’anno scorso la gara venne disputata sotto la pioggia e a vincere fu Lewis Hamilton, mentre in seconda posizione vi fu Sergio Perez, allora pilota della Racing Point, e in terza posizione l’ex ferrarista Sebastian Vettel.

Dove vedere la gara?

Sarà possibile seguire l’intero appuntamento di Istanbul, a partire dalle prove libere in diretta sui canali Sky. L’intero weekend sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara e le qualifiche saranno visibili anche in chiaro in diretta su TV8. Per quanto riguarda lo streaming, l’evento verrà trasmesso sulle app di Sky Go e NOW scaricabili su Smart Tv, PC, laptop, console di gioco (PlayStation e Xbox), dispositivi Smart (Apple TV Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e simili), smartphone e tablet.

Tutti gli appuntamenti del weekend

Ecco, adesso, tutti gli appuntamenti per seguire l’evento in tv e in streaming:

Venerdì 8 ottobre

Prove Libere 1 – 10:30

Prove Libere 2 – 14:00

Sabato 9 ottobre

Prove Libere 3 – 11:00

Qualifiche – 14:00

Domenica 10 ottobre