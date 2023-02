Manca sempre meno al via della nuova stagione di Formula 1 e l’attesa è diventata ancora più snervante dopo che tutte le scuderie hanno mostrato i loro nuovi modelli. Gli amanti delle corse sono curiosi di capire chi quest’anno sarà il favorito per il titolo e indubbiamente il pubblico italiano è curioso di capire se la Ferrari potrà ambire al titolo che ormai manca dal lontano 2007. L’anno scorso Leclerc partì fortissimo, ma poi la situazione si inabissò così tanto da costringere Mattia Binotto a dimettersi lasciando il posto a Frédéric Vasseur.

La RedBull, detentrice del titolo, ripartirà nuovamente da Verstappen, mentre potrebbe nuovamente reinserirsi la Mercedes nuovamente con Hamilton. Non mancheranno delle sorprese inaspettate, considerando che tra i veterani vi sarà solo Fernando Alonso che ha preso il posto di Sebastian Vettel in Aston Martin. Detto questo, scopriamo insieme il calendario del nuovo Mondiale di Formula 1 e dove sarà possibile vedere le gare in diretta.

Formula 1: tutto il calendario delle gare

Quest’anno saranno 23 le tappe del Mondiale, con ben due passaggi in Italia tra Imola e Monza. Vi saranno grandi classici come SPA, Montecarlo, Silverstone e Suzuka, ma anche grandi novità come il Gran Premio di Las Vegas e l’assenza del Gran Premio di Cina. In Asia comunque si gareggerà ugualmente nel Bahrain, in Arabia Saudita, in Qatar, in Giappone e ad Abu Dhabi. Ecco a voi il calendario ufficiale:

3-5 marzo Bahrain Sakhir 17-19 marzo Arabia Saudita Gedda 30 marzo-2 aprile Australia Melbourne 28-30 aprile Azerbaijan (Con Sprint) Baku 5-7 maggio Miami Miami 19-21 maggio Emilia Romagna Imola 26-28 maggio Monaco Monte Carlo 2-4 giugno Spagna Montmeló 16-18 giugno Canada Montréal 30 giugno-2 luglio Austria (Con Sprint) Spielberg 7-9 luglio Gran Bretagna Silverstone 21-23 luglio Ungheria Mogyoród 28-30 luglio Belgio (Con Sprint) Spa-Francorchamps 25-27 agosto Olanda Zandvoort 1-3 settembre Italia Monza 15-17 settembre Singapore Marina Bay 22-24 settembre Giappone Suzuka 6-8 ottobre Qatar (Con Sprint) Lusail 20-22 ottobre Stati Uniti (Con Sprint) Austin 27-29 ottobre Città del Messico Città del Messico 3-5 novembre San Paolo (Con Sprint) Interlagos 16-18 novembre Las Vegas Las Vegas 24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina

Dove vedere la Formula 1?

Anche in questa stagione tutta la Formula 1 in diretta si potrà vedere in esclusiva su Sky. Tutte le gare, quindi, saranno sempre visibili su Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e su Sky Sport Uno, mentre qualifiche e prove saranno sempre visibili solo sul canale 207. La diretta streaming, invece, potrete seguirla sull’app di Sky GO, solo dopo aver sottoscritto lo speciale abbonamento al pacchetto “Sky Sport” e su NOW. Anche quest’anno, infine, ci sarà la possibilità di seguire in diretta TV e in chiaro, gratuitamente, alcune gare del campionato su TV8 ( canale 8 del digitale terrestre): al momento non è stato rivelato il calendario ufficiale delle gare in diretta osservabili in chiaro, ma di certo vi saranno Imola e Monza. In ogni caso tutte le qualifiche e le altre gare saranno osservabili in differita.

Tutti i piloti del 2023

FERRARI:

Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spagna). TP: Frederic Vasseur

RED BULL:

Max Verstappen (Olanda), Sergio Perez (Messico). TP: Christian Horner

MERCEDES:

Lewis Hamilton (Inghilterra), George Russell (Inghilterra). TP: Toto Wolff

MCLAREN:

Lando Norris (Inghilterra), Oscar Piastri (Australia). TP: Andrea Stella

ALPINE:

Esteban Ocon (Francia), Pierre Gasly (Francia). TP: Otmar Szafnauer

ASTON MARTIN:

Lance Stroll (Canada), Fernando Alonso (Spagna). TP: Mike Krack

ALFA ROMEO:

Valtteri Bottas (Finlandia), Guanyu Zhou (Cina). TP: Alessandro Alunni Bravi

ALPHATAURI:

Yuki Tsunoda (Giappone), Nyck De Vries (Olanda). TP: Franz Tost

HAAS:

Kevin Magnussen (Danimarca), Nico Hulkenberg (Germania). TP: Gunther Steiner

WILLIAMS:

Alexander Albon (Thailandia), Logan Sargeant (USA). TP: James Vowles

Come vedere la Formula 1 siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.