Fortnite, le T-Shirt più belle

Il fenomeno di massa Fortnite non cessa la sua corsa inarrestabile da ormai 3 anni e oltre al merchandising di vario tipo come le action figure ci sono numerose proposte nel campo dell’abbigliamento sia per i più grandi ma anche per i più giovani.

T-Shirt Ninja

Ninja è il Nickname di Richard Tyler Blevins una autentica star nel campo dei videogiochi. Tyler è diventato famoso (e ricco) proprio grazie a Fortnite di cui oltre ad esserne un vero campione ha streammato ore e ore di gioco. La ti shirt in vendita su EMP riporta il logo del famoso gamer su tutta la parte frontale della maglietta. Disponibile in varie taglie.

>> La T-Shirt di Ninja è disponibile per l’acquisto online.

T-Shirt Loot Lama

Il lama di Fortnite è una loot box mascherata da pignatta speciale nella quale si possono trovare armi e accessori per il vostro personaggio in gioco. La t-shirt mostra il buffo animale (ormai mascotte del gioco) a mezzo busto su sfondo nero. La maglietta su licenza ufficiale Epic Games è disponibile solo in taglia bambino.

>> La T-Shirt del Loot Lama è disponibile per l’acquisto online.

T-Shirt Casco Lunare

Il Moonwalker è uno dei tanti personaggi di Fortnite e questa T-Shirt rappresenta il casco lunare con svariate colorazioni. La maglietta in taglia bambino è realizzata in cotone al 100% ed è venduta su licenza ufficiale.

>> La T-Shirt del Casco Lunare è disponibile per l’acquisto online.

T-Shirt Loot Lama (pop art)

Altra proposta a tema Loot Lama, questa volta con una immagine di chiara ispirazione pop art che ricorda i quadri di Andy Warrol. La maglietta in taglia Bambino è realizzata in cotone al 100% sempre su licenza ufficiale.

>> La T-Shirt del Loot Lama è disponibile per l’acquisto online.

T-Shirt Floss

La T-Shirt si basa sul balletto che fa il personaggio in Fortnite e rappresenta la particolare emote come sagoma. Prodotto realizzato 100% cotone con licenza ufficiale.

>> La T-Shirt del Balletto Floss è disponibile per l’acquisto online.