Foundation: Lee Pace e Jared Harris coinvolti nella serie tv tratta dai romanzi di Asimov

Apple TV+ annuncia la lavorazione di uno show televisivo dedicato alla epica serie di romanzi che fanno parte del Ciclo delle Fondazioni dello scrittore Isaac Asimov. L’annuncio ufficiale della serie tv dedicata ai capolavori di Asimov risale al 2018, ma è del mese scorso la notizia che Lee Pace (Halt and Catch Fire) e Jared Harris […]

Apple TV+ annuncia la lavorazione di uno show televisivo dedicato alla epica serie di romanzi che fanno parte del Ciclo delle Fondazioni dello scrittore Isaac Asimov.

L’annuncio ufficiale della serie tv dedicata ai capolavori di Asimov risale al 2018, ma è del mese scorso la notizia che Lee Pace (Halt and Catch Fire) e Jared Harris (Chernobyl) sono stati coinvolti nel progetto. La serie tv sul Ciclo delle Fondazioni consterà di dieci episodi in cui i protagonisti si renderanno conto che l’unico modo per salvare l’impero galattico dalla distruzione sarà sfidarlo. Con ogni probabilità, Lee Pace interpreterà il ruolo di Brother Day, l’imperatore della galassia, mentre Jared Harris vestirà i panni di Hari Seldon, un genio matematico che mette a punto una nuova disciplina, la psicostoria, che grazie alla storiografia e alla sociologia, sarà in grado di prevedere i diversi cicli di prosperità e caduta dell’impero. Proprio questa intuizione scientifica permetterà di comprendere come salvare e sfidare il sistema, creando una Fondazione di Scienziati che contribuiranno alla salvezza.

La serie di romanzi scritti da Asimov che compongono il Ciclo delle Fondazioni sono diversi. Il ciclo inizia nel 1951 con il romanzo Fondazione, che in Italia verrà trasposto inizialmente con il titolo Cronache della Galassia, a cui seguiranno Fondazione e Impero e, in terza battuta, Seconda Fondazione. Negli anni successivi verranno scritti altri capitoli del ciclo di cui i romanzi L’orlo della Fondazione, Fondazione e Terra, Preludio alla Fondazione, Fondazione anno zero.

Il progetto di Foundation è stato sviluppato da David S. Goyer (The Dark Night) e Josh Friedman (Avatar 2), dove Goyer risulta anche lo showrunner della serie. I due, con David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross e Robyn Asimov compaiono anche come produttori esecutivi dello show televisivo.