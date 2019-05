Four Against Darkness arriva in italiano con MS Edizioni

MS Edizioni curerà la localizzazione italiana del gioco Four Against Darkness, che fonde in uno stile unico gli elementi del gioco di ruolo old school con quelli dei libro game.

MS Edizioni amplierà la propria linea editoriale con Four Against Darkness. La proposta ludica dell’editorie includerà oltre ai giochi di società anche i libri game e i giochi di ruolo.

La prima importante uscita annunciata dall’editore sarà la localizzazione italiana di Four Against Darkness, di Andrea Sfiligoi; questo annuncio è il primo di una serie di nuovi progetti che l’editore ha in cantiere per portare il proprio catalogo al di fuori del mondo dei giochi da tavolo dove si è affermato negli ultimi anni. MS Edizioni rivelerà tutte le sue novità sulla sua nuova linea editoriale, direttamente a Lucca Comics & Games 2019.

Four Against Darkness è un gioco che fonde gli elementi caratteristici dei libri game con i temi classici dell’esplorazione – il dungeon crawling – dei giochi di ruolo fantasy classici.

Four Against Darkness può essere giocato in solitario o in gruppo e si caratterizza per un assetto minimal: tutto quello che occorre per giocarlo sono, oltre al manuale, un foglio a quadretti, una matita e dei dadi. L’esplorazione di un dungeon verrà determinata dalla combinazione tra azioni dei personaggi e dalla loro capacità di sopravvivere all’interno di un’ambiente dinamico – il dungeon – che viene determinato, in maniera casuale, dai tiri di dado.

Per chi desiderasse provare il brivido dell’esplorazione “alla vecchia maniera” potrà farlo il 15 giugno 2019 presso la UESM Milano, in occasione del Free Rpg Day 2019, dove MS Edizioni organizzerà infatti dei tavoli demo dove permettere di “toccare con mano”l’edizione italiana del prodotto.