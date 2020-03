Fox, i migliori programmi televisivi che andranno in onda a marzo!

Fox Networks Group ha annunciato ufficialmente i migliori programmi televisivi (Serie TV, Film e Documentari) che andranno in onda a partire da oggi, 1° marzo 2020. Tra le novità citiamo Cosmos Odissea nello Spazio, Homeland e Modern Family.

Iniziamo subito con l’ottava stagione di Homeland, che chiuderà il cerchio narrativo della serie televisiva dopo tantissime stagioni e ben cinque Golden Globes all’attivo. La prima in TV è stata programmata per il 9 marzo su Fox (canale 112 di Sky). Questa stagione racconterà tutti gli eventi legati alla politica contemporanea americana, in particolar modo alla relazione tra Donald Trump e la Russia, sotto l’occhio attento del protagonista Claire Danes.

Dal 13 marzo, invece, andrà in onda l’undicesima stagione dell’irriverente Modern Family, e sarà anche l’ultima stagione, dopo la bellezza di 22 Emmy Awards e un solo Golden Globe. Quest’ultimo capitolo della serie sarà un lungo addio in 18 episodi ai membri della famiglia Pritchett. Lo stesso giorno, inoltre, sarà il debutto sul piccolo schermo di Sky l’Uomo di Casa, con la sua ottava stagione.

Cambiando canale, e spostandoci sul 114 di Sky (Foxlife), il prossimo 15 marzo farà la sua prima Empire, con la sua sesta stagione. Per chi non lo sapesse, si tratta di un musical-drama che ha conquistato proprio tutti, e la bellezza di 26 premi internazionali e 101 nominations. Questo capitolo rappresenta anche la stagione conclusiva, e gli appassionati vedranno l’epilogo della famiglia Lyon e dell’impero musicale.

Passiamo a FoxCrime, al canale 116 di Sky dedicato prettamente a tutti i polizieschi. Dal 20 marzo, e precisamente alle 21.05, compirà il debutto la settima stagione di Blacklist, una serie televisiva che racconta il rapporto tra Raymond “Red” Reddington (James Spader), uno dei più pericolosi criminali ricercati dall’FBI, e il federale Elizabeth “Lizzie” Keen (Megan Boone).

Fox Networks Group, infine, ha annunciato la programmazione di National Geographic con due serie televisive da non perdere questo mese, ovvero Cosmos: Odissea nello Spazio 2 (in onda da lunedì 9 marzo alle 21.55) e Stupidi al Quadrato 8 (in onda sabato e domenica alle 20.00 a partire dal 7 marzo.