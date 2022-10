Fragments of the Past, il mondo fantasy mediterraneo ideato, scritto e illustrato da Massimiliano Haematinon Nigro, è ormai prossimo a vedere la sua pubblicazione in forma di gioco di ruolo che avverrà il 9 settembre 2022 tramite l’editore Dev9k Studio. Il nome di questo titolo potrebbe esservi già familiare, perché proprio su queste pagine avevamo già avuto il piacere di recensire l’omonimo Narrative Artbook, che ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo del gioco di ruolo in questione.

Il manuale di prossima uscita di Fragments of the Past espande e amalgama l’ambientazione presentata nel Narrative Artbook portandoci in un mondo originale di pura finzione, ma che trae ispirazione dall’Età del Bronzo in territori dalla forte caratterizzazione mediterranea. L’immaginario richiamato pesca a piene mani da influenze legate a Tolkien e Omero, sfruttando gli archetipi e la struttura dei racconti mitologici classici.

L’uscita del manuale non sarà però l’unica sorpresa ad attenderci, ecco quindi cosa potremo acquistare a partire dal 9 settembre direttamente dallo store dell’editore sulla piattaforma LULU, sia in formato digitale che cartaceo:

manuale di gioco di ruolo

manuale in versione Collector’s Edition

narrative artbook

designworks

Vediamoli nel dettaglio ricordando che è già disponibile gratuitamente la quickstart di ben 114 pagine che potete ottenere iscrivendovi alla newsletter.

Fragments of the Past – manuale di gioco di ruolo

Questo libro è tutto ciò che vi servirà per iniziare subito a giocare con un gruppo di giocatori suggerito da 1 a 5 oltre al Narratore (età consigliata: 16+).

Al suo interno troveremo:

Un ricco sistema di creazione del personaggio: un vasto elenco di Epiteti, Doni e Passioni che interagiscono direttamente con le regole, descrivono esperienze passate e ispirano trame narrative. Ad esempio potrete essere un Principe Decaduto di una Lontana Talassocrazia, Erede di un’Antica Tradizione Guerriera, Posseduto dalla Follia ed Istruito come un Aristocratico Etoi.

Un regolamento leggero, creato per evocare l’atmosfera dei racconti antichi e risolvere rapidamente i conflitti. Tutto ciò che serve è un d10 (dado a 10 facce) e un d100 (dado a 100 facce).

Un cheat sheet di due pagine con tutte le regole.

Un’ambientazione vasta e profonda, infusa di meraviglia e nostalgia per la feroce bellezza del passato arcaico

Talismani maledetti, processioni sacre, duelli rituali, naufragi e gioiosi banchetti: una ricca raccolta di spunti narrativi per sviluppare le vostre cronache e aiutare l’improvvisazione.

Pagine ricche di illustrazioni per nutrire la vostra immaginazione e darvi ispirazione per la vostra ambientazione.

Nuovi Frammenti che continuano la raccolta del Narrative Artbook (XLIV – L)

Esempi di gioco, spunti per la creazione del personaggio e linee guida per supportare narratori e giocatori nelle loro storie.

Un’avventura one-shot con 4 personaggi pregenerati, “Il Destino della Città delle Murene”, per iniziare ad immergersi nelle vicende del continente di Askedoria.

PDF con segnalibri organizzati per una facile consultazione.

Fragments of the Past – manuale di gioco di ruolo versione Collector’s Edition

Edizione impreziosita del manuale con una copertina di stoffa blu incisa a lettere d’oro e una sovraccoperta con un’illustrazione speciale.

Al suo interno ci saranno anche dei contenuti speciali, la storia delle civiltà Nautakoi e Zeugridas e due Frammenti aggiuntivi (LI – LII).

Fragments of the Past – Collezione I – XLII

Versione rivista e ampliata del precedente Narrative Artbook, che si compone di una raccolta di miti, disegni, manufatti, poesie e storie dell’antico continente di Askedoria. Il Narrative Artbook sarà per i lettori come ritrovare il piacere dei racconti antichi, mentre per i giocatori e i narratori del GDR, sarà una fonte di ispirazione e una miniera di informazioni per vivere ancora più intensamente il feroce mondo circondato dall’Oceano Ofiotauro.

100 pagine e più di 50 illustrazioni

Una descrizione geografica di Askedoria, degli usi e dei costumi ancestrali di Iskuzai ed Etoi

Numerosi manufatti e talismani legati al culto dei Dodici Dèi

Miti dedicati a Sei dei Dodici Immortali: dalla divina Phoeraia alle Lune Gemelle, le Dee dal Volto Verde

L’empia storia del tragico amore tra il Principe-Mercenario Diosconis e l’Oracolo-Concubina Tumsilt dei Koklidoi, i Nomadi Celesti

Fragments of The Past – Il Designworks

Fragments of The Past – Il Designworks è un libro che mostra il processo creativo da cui prende forma il mondo di Fragments of The Past. Parte del suo contenuto è stato sviluppato con i membri della community durante i live streaming su Twitch.

In questo libro vengono esplorati miti, tradizioni, gioielli, armi, città, rituali, costumi e molte altre cose che gli Dèi Immortali ci hanno suggerito sulle civiltà di Askedoria. Le 55 pagine contengono sketch, illustrazioni, motivi ornamentali e personaggi, nonché una prefazione sulla nascita del progetto Fragments of the Past e un Frammento aggiuntivo (XLIII)