Francia: boom di vendite di manga grazie al bonus cultura

Le vendite di manga sono in forte aumento in Francia dopo che il governo ha lanciato a maggio un’app per smartphone che offre 300 euro ai diciottenni da spendere per arte e cultura. Il New York Times ha riferito che, a luglio, il 75% di tutti gli acquisti effettuati tramite l’app sono libri, di cui circa due terzi sono manga. L’app si chiama Culture Pass, anche se i media francesi la chiamano “Manga Pass”.

L’app che in Francia ha incrementato le vendite di manga

I proprietari di librerie e fumetterie sono felici dell’aumento degli introiti, e hanno notato che diversi adolescenti acquistano dozzine di volumetti di manga alla volta. Naza Chiffert, che gestisce due librerie indipendenti a Parigi, ha osservato che non è facile convincere i ragazzi ad acquistare presso i negozi, piuttosto che su Amazon.

Un diciottenne ha detto a Le Monde di aver acquistato l'intera saga di Stone Ocean del manga Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki "senza spendere troppo".

Sebbene il programma abbia suscitato critiche per non aver incoraggiato a sufficienza i giovani a investire il bonus nelle arti meno popolari, un rivenditore della libreria La Planète Dessin di Parigi, specializzata in fumetti francesi (chiamati bande dessinée) e manga, afferma che è una buona cosa per gli adolescenti il fatto che ora si stiano interessando maggiormente a un’attività come la lettura. Aggiunge poi che non bisogna dispiacersi perché i giovani leggono maga, poiché di solito, a quell’età, non leggono affatto.

Il Culture Pass era una delle promesse della campagna elettorale del presidente Emmanuel Macron. In un discorso per celebrare il lancio dell’app a maggio, ha affermato che sarebbe stata una “vittoria formidabile” per la Francia se i giovani avessero iniziato a manifestare un interesse maggiore per la letteratura e il cinema.