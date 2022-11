Da quando è stato confermato che Keanu Reeves avrebbe nuovamente prestato il volto a John Constantine, i fan del personaggio attendono con ansia notizie sul seguito di Costantine, film del 2005 in cui il Neo di Matrix vestiva i panni dell’esorcista di DC Comics. In queste ore, sono arrivati aggiornamenti per Constantine 2 direttamente da Francis Lawrence, regista del film.

Il regista di Costantine 2, Francis Lawrence, condivide aggiornamenti sullo sviluppo del film

Lawrence, che presto arriverà su Netflix con Slumberland, è subentrato al progetto di Constantine 2 dopo una lunga serie di tentativi di riportare John Costantine sul grande schermo. Primo tentativo era stato un reboot affidato a J.J. Abrams, inizialmente pensato per HBO Max, ma dopo diversi tentativi il progetto è naufragato, aprendo al ritorno di Reeves nei panni di Constantine. Una notizia che non poteva certo lasciare indifferenti i fan dell’attore, che attendono con ansia di rivedere Reeves nei panni del personaggio di DC Comics.

Durante il tour promozionale di Slumberland, Lawrence, durante un’intervista con ComicBook.com, ha dato un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori per Costantine 2:

Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma io Keanu e Akiva (Akiva Goldsmith, il produttore, NdR) abbiamo già lavorato assieme al primo capitolo e stiamo cercando di mettere in cantiere un seguito da diversi anni. E’ stato complicato per via di DC/Vertigo e chi detiene i diritti del personaggio e controlla i personaggi corollari, ma abbiamo cercato di mettere in moto le persone giuste. Ora abbiamo tutto questo e ci serve solamente la storia

Dopo che i fan hanno atteso per anni di vedere un seguito del primo Costantine del 2005, la possibilità di vedere nuovamente il cinico esorcista sul grande schermo pare essere finalmente arrivato. La conferma di questa possibilità è arrivata lo scorso settembre, quando Francis Lawrence è stato confermato come regista, affiancato da Akiva Goldsmith che oltre a esser produttore del film assieme alla Bad Robot di J.J, Abrams si è anche fatto carico di scrivere la sceneggiatura.