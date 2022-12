Fratelli nello Spazio, il manga creato da Chūya Koyama è prossimo alla fine, ad affermarlo è la newsletter ufficiale. Ricordiamo che il manga è edito in Italia da Star Comics.

Fratelli nello Spazio: il manga finirà a breve, a dirlo è l’autore Chūya Koyama

La comunicazione è di pochi giorni fa, e arrivando direttamente dal canale ufficiale non può che essere vera. Nella newsletter un breve messaggio dell’autore si limitava a dire che Space Brothers è entrato nella sua fase finale, e la chiusura è programmata per avvenire “a breve”. A quanto pare Koyama è riuscito a mantenere la parola data: già a gennaio l’autore aveva annunciato che avrebbe dato il via all’ultimo arco narrativo entro la fine dell’anno. E anche in quel caso non era la prima volta che il mangaka aveva trattato la cosa: già nel dicembre del 2017 aveva dichiarato che il manga era diretto verso il suo “ultimo scatto”:

Non so per quanti anni [il manga] continuerà, ma l’ultimo scatto sta arrivando. Potrebbe essere un ultimo scatto piuttosto lungo, ma apprezzo il supporto da qui in poi.

Nato nel 2007, Space Brothers ha fatto la sua prima apparizione sulla rivista Morning e conta attualmente quarantuno volumi (l’ultimo risale al 23 maggio), mentre il quarantaduesimo è atteso per il 22 dicembre. Conosciuto nella nostra penisola come Uchu Kyodai Fratelli nello spazio, attualmente in Italia sono stati pubblicati trentanove volumi.

E nel corso degli anni non sono mancati i riconoscimenti: nel 2011 il manga ha vinto il premio come miglior manga nella categoria generale sia al 56° Shogakukan Manga Awards che al 35° Kodansha Manga Awards.

Il manga ha ispirato una serie anime televisiva, uscita tra il 2012 e il 2014, e anche un film live-action del 2012 con Shun Oguri e Masaki Okada. Non solo: il 29° volume del manga includeva un DVD in edizione speciale del film anime Space Brothers #0 (Uchū Kyōdai #0), uscito nelle sale in Giappone nell’agosto 2014.

Insomma siamo di fronte al classico momento agro-dolce: i fan potranno finalmente conoscere il destino finale dei fratelli Hibito e Mutta, ma allo stesso tempo dovranno dir loro addio.