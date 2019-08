Fratelli Russo e personaggi Fox: quali avrebbero usato nei loro film?

La Walt Disney ha acquistato la 20th Century Fox, ma quali personaggi Fox potevano essere inseriti all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel?

Come ormai tutti gli appassionati del mondo cinematografico sapranno, la Walt Disney Company ha acquistato la 20th Century Fox. Così facendo, ovviamente, i personaggi “disponibili” ai Marvel Studios sono aumentati notevolmente. Nella lista, tra i più importanti, figurano sicuramente i Fantastici Quattro, gli X-Men ma non solo.

L’accordo tra la Walt Disney e la Fox è stato raggiunto non molto tempo fa, dunque non è stato possibile inserire all’interno delle pellicole cinematografiche Marvel nessuno di questi personaggi. Proprio di questo argomento hanno parlato su Reddit i fratelli Russo, registi del film campione di incassi dedicato alla saga degli Avengers, con i propri fan. Ebbene, è stata posta loro una domanda inerente ai personaggi Fox e ai film Marvel.

Più nello specifico gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel, hanno chiesto ad Anthony e Joe Russo quali supereroi della Fox avrebbero voluto vedere in azione in Civil War, Infinity War e nell’ultimo capitolo dedicato alla saga dei Vendicatori. Ovviamente, uno dei fan più attenti ha messo in trappola i due registi, ponendo loro una domanda ben precisa, senza dar loro la possibilità di “aggrapparsi” alla scusa del ritardo in merito all’accordo con la Fox. Ecco il quesito dell’utente:

“Se l’accordo Disney-Fox fosse stato concluso in precedenza, quanti eroi avresti voluto incorporare in Civil War, Infinity War ed Endgame? Endgame sembrava il culmine di ogni singolo eroe e personaggio che sapevamo sarebbe tornato per contrastare Thanos, ma ovviamente le proprietà di Fox non erano presenti”.

Alla domanda, i due registi di Avengers: Endgame hanno risposto in modo semplice:

“Raddoppia quelli che hai visto”.

Dunque, cosa ne pensate della risposta di Anthony e Joe Russo?