Freddie Mercury (Live Aid), la nuova S.H.Figuarts di Bandai

Freddie Mercury rivive nuovamente grazie a Tamashii Nations che ne annuncia una nuova S.H.Figuarts tratta dal concerto Live Aid del 1985. La serie S.H.Figuarts è la linea di punta del brand Tamashii Nations / Bandai Spirits che vede alternarsi diversi personaggi tratti dal mondo dei fumetti e dello spettacolo sotto forma di piccole action figure, dotate di grandissima posabilità e accuratezza, alte circa 15 cm e realizzate in PVC

E’ il 13 luglio 1985 e alle 18.41 in punto i Queen vengono chiamati sul palco dai presentatori dell’evento. Nel momento in cui i Queen salgono sul palcoscenico della Wembey arena quello che si sente è solo un enorme boato proveniente dal pubblico che li accoglie in un enorme applauso. Questo momento è interrotto solo da Freddie Mercury che si siede al pianoforte e inizia a suonare le prime note dell’esibizione più epica della loro storia. Quando il pubblico capisce che la prima canzone ad essere suonata è Bohemian Rhapsody, il boato ritorna ancora più forte per brevi istanti fino a trasformarsi in un coro di gruppo di 72.000 spettatori che canta la canzone dall’inizio alla fine all’unisono insieme al cantante. La scaletta delle canzoni continua con altri successi indimenticabili per tutti i 20 minuti concessi al gruppo, da Radio Ga Ga a Hammer to Fall, continuando a cantare con Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e “l’inno” storico dei Queen We Are The Champions. Momenti che in tanti hanno riscoperto anche grazie al Biopic dello scorso anno in cui Rami Malek interpreta Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer.