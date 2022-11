Siete pronti a prendere parte all’appuntamento annuale che celebra l’arte del fumetto? Da giovedì 1 dicembre, per tutto il mese, torna per il settimo anno consecutivo il Free Comic Book Day Italia 2022. Scopriamo insieme maggiori dettagli dettagli a riguardo.

Free Comic Book Day Italia 2022: i dettagli

Il Free Comic Book Day Italia è l’appuntamento interamente dedicato a tutti gli appassionati del fumetto, un vero e proprio invito alla lettura, promotrice di cultura e divertimento. Più nello specifico, il Free Comic Book Day Italia permetterà di ricevere, in oltre 330 fumetterie aderenti in tutta Italia, ben 13 albi speciali inediti a distribuzione gratuita (fino a esaurimento scorte) scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics, saldaPress e BAO Publishing.

Free Comic Book Day Italia

Siete pronti a conoscere le importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi? Volete conoscere la lista delle fumisterie aderenti sparse lungo tutto lo stivale? Potete trovare tutte le informazioni necessarie grazie alla dettagliata lista presente online.

Ma quali sono i titoli che saranno protagonisti di questa importante iniziativa? Ecco tutti i dettagli e gli approfondimenti.

Le proposte Panini Comics

Panini Comics mette sul piatto Crisi Oscura sulle Terre Infinite, la stroia che vede al centro una nuova crisi dove gli emissari della Grande Oscurità stanno per sferrare un attacco al Multiverso e gli eroi più forti della Terra. Cosa accadrà alla Justice League? Joshua Williamson presenta due storie brevi che ci introducono a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, il grande evento DC in arrivo a gennaio 2023!

Si continua poi Marvel Voices firmato da autori quali Oliver Coipel, Whilce Portacio, Leonardo Romero e il premio Oscar John Ridley, che vede protagonisti Miles “Spider-Man” Morales, Moon Girl, gli X-Men, Northstar.

Con Grendel invece, arriva la preview di L’odissea del Diavolo! Millenni dopo le avventure di Hunter Rose, il Grendel originale, il mondo, in guerra perpetua, è condannato. All’ultima erede del Grendel-Khan non resta che chiamare Grendel-Prime, l’invincibile cyborg che vive secondo il codice dei Grendel. A lui è affidata una missione fondamentale: scoprire un nuovo pianeta su cui far ripartire la civiltà. Cosa potrà mai andare storto?

E poi, poteva mancare uno dei personaggi più irriverenti del mondo Marvel? Deadpool Samurai è frutto della collaborazione tra Marvel e Shonen Jump, il più bizzarro degli antieroi americani raggiunge il paese del Sol Levante per unirsi a una filiale ufficiale degli Avengers, la Samurai Squad!

Infine, sempre da Panini Comics, arriva lo Speciale Zio Paperone con due storie inedite. Una, sceneggiata e disegnata da Fabio Celoni che racconterà della scalata al successo di Zio Paperone, e l’altra disegnata da Fabrizio Petrossi su testi di Joris Chamblain, che ci proietterà nell’infanzia di Paperone nella Glasgow di tanti anni fa.

Panini Comics

La proposta Sergio Bonelli Editore

Sergio Bonelli Editore propone Dragonero: Gli Eroi per il nuovo Free Comic Book Day Italia. Grazie a questo albo sarà possibile trovare un’anticipazione del terzo volume della nuova collana di Dragonero: Gli Eroi, dedicato a Myrva, in arrivo in primavera, e la presentazione di quelli su Ian e Gmor, disponibili in libreria dal 9 dicembre.

Sergio Bonelli Editore

Le proposte Star Comics

Passiamo ora a Star Comics con A Couple of Cuckoos, la commedia firmata Miki Yoshikawa che vede al centro il liceale Nagi Umino e la sua scoperta di essere scambiato alla nascita. Il giorno in cui ha appuntamento con la famiglia biologica conosce la superstar social Erika Amano, e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato. Ma quando finalmente incontra i genitori, scopre che Erika è l’altra vittima dello scambio!

La seconda proposta di casa Star Comics è Welcome to the Ballroom, l’amato spokon plurinominato per importanti riconoscimenti nonché ispiratore della celebre serie anime. L’opera vede protagonista Tatara Fujita che, preso di mira da dei delinquenti, viene salvato dal motociclista Sengoku. Questi si rivela essere un talentuoso ballerino, e trascina il giovane in una scuola di ballo. Preparatevi a vivere una storia adrenalinica fatta di valori come la dedizione.

Passiamo ora a The God of High School, che porta ai lettori a vivere l’omonimo misterioso ed esclusivo torneo di arti marziali aperto a tutto il mondo nel quale è possibile partecipare portando qualunque stile di combattimento. Il diciassettenne Mori Jin, specializzato nel taekwondo, riceve inaspettatamente l’invito, ma cosa c’è in palio per il vincitore? Un desiderio, qualunque esso sia…

Infine, concludiamo le proposte Star Comcis con Tokyo Aliens, la storia che vede protagonista Akira Gunji, un goffo studente delle superiori che sogna di seguire le orme del defunto padre, stimato poliziotto. Preparatevi a una storia affascinante dai toni fantascientifici, come l’incontro con un alieno antropomorfo!

Star Comics

Le proposte targate saldaPress

In occasione del Free Comic Book Day Italia, saldaPress propone a tutti i lettori due opere: Newburn Volume 1 e Sex Volume 1. La prima narra le vicende legate al miglior investigatore privato del mondo impegnato a lavorare per i clan criminali newyorkesi: Easton Newburn. Dal carattere freddo e calcolatore, il suo lavoro limita conflitti tra le famiglier e scongiura eventuali guerre tra bande. Ovviamente, l’altro lato della medaglia è quello di non avere una vita facile, e di essere sempre il nemico di qualcuno. Newburn Volume 1 è un noir contemporaneo che riflette sui rapporti tra gli esseri umani come solo Chip Zdarsky sa fare.

La seconda proposta invece, Sex Volume 1 di Atsushi Kamijo, porta al centro della narrazione desideri e aspirazioni di un gruppo di adolescenti, partendo dal racconto del sottobosco criminale di Okinawa.

saldaPress

La proposta di BAO Publishing per il Free Comic Book Day Italia

Concludiamo la lista di titoli con Il Mito del Frutteto di Ossa targato BAO Publishing. Nello specifico, si tratta di un primo assaggio dell’universo narrativo del Mito del Frutteto di Ossa, il progetto più ambizioso delle carriere di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino che racconta al lettore un nuovo e complesso mondo horror declinato in diversi progetti di molteplici forme, tra graphic novel autoconclusivi e miniserie.