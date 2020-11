Free Guy e Assassinio sul Nilo posticipati

Disney ha da poco diffuso un comunicato stampa ufficiale in cui comunica che Free Guy – Eroe per gioco e Assassinio sul Nilo non usciranno nelle date previste, che erano rispettivamente l’11 e il 18 dicembre.

Entrambi i film, prodotti da 20th Century Studios e in quanto tali facenti parti delle acquisizioni Disney, non usciranno quindi entro quest’anno, ancora una volta a causa della diffusione della pandemia del COVID-19, che negli Stati Uniti d’America sta ancora dando parecchi problemi e che non è andata a stabilizzarsi nel corso del periodo elettorale.

Entrambi i film sono stati posticipati in maniera indefinita, il che vuol dire che ancora non è stata resa nota una nuova data di uscita, probabilmente perché la produzione stessa deve ancora deciderla in base all’andamento della situazione. C’è anche da tenere in considerazione che la decisione dovrà tener conto delle uscite previste degli altri film, come Black Widow, Raya e l’Ultimo Drago e Luca, dato che ovviamente si tenderà a distribuirli non troppo vicini tra di loro.

Una situazione analoga a quella che sta vivendo Warner Bros. che si è trovata costretta a rinviare numerosi suoi film, tra cui uno dei più recenti e più attesi è Dune, e molto probabilmente si troverà a dover rivedere le distribuzioni di altre sue punte di diamante come Wonder Woman 1984 e The Batman. Questa situazione sembra destinata a prolungarsi per la maggior parte dei film fintanto che la situazione negli Stati Uniti non migliorerà e non ci saranno delle condizioni che evitino dei risultati poco soddisfacenti in termini di pubblico, e quindi di incassi, all’uscita nei cinema.

Per Free Guy e Assassinio sul Nilo ci sarebbe anche l’opzione della formula On Demand su Disney+, ma è una soluzione che Disney tende a considerare in extrema ratio e che sarà sicuramente vagliata anche in base al budget sostenuto per la loro produzione.