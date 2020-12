Free League Publishing annuncia un nuovo manuale per ALIEN RPG

È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing (nota anche con il nome autoctono di Fria Ligan) e di 20th Century Studios, dell’uscita, nel prossimo anno, di un manuale in lingua inglese per ALIEN RPG, il gioco di ruolo “carta e penna” ufficiale del brand ALIEN, di tutto dedicato ai Marines Coloniali.

Intitolato Colonial Marines Operations Manual, questo prodotto sarà un modulo completo per la modalità di gioco campagna, per il pluripremiato gioco di ruolo ALIEN RPG. Si tratterà di un volume con copertina rigida riccamente illustrato e fornirà tutti gli strumenti necessari per condurre una campagna completamente aperta in cui i giocatori potranno calarsi nei panni degli iconici Marines Coloniali dell’universo di ALIEN. Ovviamente, per poterne godere sarà necessario possedere il Manuale Base di ALIEN RPG.

Ti sei unito al Corpo perché volevi vedere le stelle. Credi nel dovere e nell’onore. Hai stretto amicizie per la vita qui e hai visto molti di loro essere abbattuti dalle schegge. Nessuno ti paga per chiedere perché, solo per eseguire gli ordini. Proteggi e servi i cittadini e le colonie dell’Orlo Esterno, indipendentemente da quale sarà il costo. Ora carica il tuo fucile a impulsi, marine. Hai un lavoro da fare.

La data di pubblicazione prevista del Colonial Marines Operations Manual per ALIEN RPG è un generico marzo 2021. Il volume avrà un costo di $39,99 ed è già preordinabile sul sito dell’editore.

Caratteristiche principali

Il manuale Colonial Marines Operations Manual per ALIEN RPG sarà caratterizzato dai seguenti argomenti:

History & Organization : la storia interna dell’illustre Colonial Marine Corps.

: la storia interna dell’illustre Colonial Marine Corps. Creating Marines : regole di creazione del personaggio estese per soldati di tutti i tipi.

: regole di creazione del personaggio estese per soldati di tutti i tipi. Weapons & Vehicles : un ampio capitolo con nuovi equipaggiamenti, gloriosamente illustrato.

: un ampio capitolo con nuovi equipaggiamenti, gloriosamente illustrato. The Frontier War : la struttura e i retroscena di una campagna basata sui Marines Coloniali.

: la struttura e i retroscena di una campagna basata sui Marines Coloniali. Factions on the Frontier : i poteri forti e i loro oscuri obiettivi

: i poteri forti e i loro oscuri obiettivi Marine Missions : cinque emozionanti missioni per i marines dei giocatori, giocabili in qualsiasi ordine.

: cinque emozionanti missioni per i marines dei giocatori, giocabili in qualsiasi ordine. The Endgame: la resa dei conti contro un nemico mortale, finalmente svelata.