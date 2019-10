Mutant: Year Zero: arriva la campagna The Grey Death

Free League Publishing annuncia The Grey Death una nuova campagna per il gdr Mutant: Year Zero

Free League Publishing, nota al grande pubblico per Symbaroum, Mutant:Year Zero e Tales from the loop, ha da poco annunciato che a breve rilascerà sul mercato una nuova espansione per il suo pluri-premiato gioco di ruolo post-apocalittico.

The Gray Death, questo il nome ufficiale del prodotto, getterà i giocatori in un’epica campagna per salvare il mondo.

Dal comunicato ufficiale:

La porta del laboratorio si chiuse con un sibilo. La battaglia era finita e il basso uomo si asciugò una macchia di liquido verdastro dalla faccia. Le luci del soffitto tremolavano e illuminavano in modo cupo le persone stese sul pavimento di fronte a lui. I due complici dell’uomo – un enorme robot e una creatura ammantata dalle ombre – aspettavano nuove istruzioni. “È fatto”, disse l’uomo basso. “Non abbiamo tempo da perdere. È tempo di mettere in moto il nostro piano. Presto l’intera Zona sarà ai nostri piedi. “

Prodotto dalla casa svedese nel 2014 Mutant: Year Zero trasporta i giocatori in un mondo in rovina abitato da esseri umani dotati di strani poteri, animali antropomorfi e ogni sorta di creatura mutata.

Il gioco si è subito distinto nel panorama ludico ottenendo, nel 2015, un Silver Annie Award per il miglior regolamento.

Negli anni, al regolamento base hanno fatto seguito ben tre espansioni: Mutant: Genlab Alpha ((2016, espande il mondo degli animali mutati), Mutant: Machinarium (2017, copre invece il “mondo” delle macchine senzienti e include una campagna completa) e Mutant: Elysium (2019. Giocabile anche come stand alone, riguarda l’origine delle Enclavi Umane conosciute come Arks)

Per chi non conoscesse ancora il gioco Free League Publishing ha messo ha disposizione uno Starter Set gratuito scaricabile direttamente dalla pagina ufficiale dell’azienda (lo potete trovare qui) o alla loro pagina driveThruRPG ufficiale (qui)



The Gray Death sarà un’avventura in formato hardback di 96 pagine,completamente a colori, che permetterà di connettere in maniera organica quanto presentato in Mutant: Year Zero e nelle sue espansioni Genlab Alpha, Mechatron, and Elysium.

Qui mutanti, animali antropomorfi, robot e esseri umani dovranno essere in grado di mettere da parte le loro divergenze e le loro differenze per unirsi in un gruppo coeso e collaborare in maniera per fronteggiare la minaccia che potrebbe porre fine al mondo conosciuto.



Al momento in cui scriviamo non è ancora noto il prezzo di vendita, Free League Publishing ha comunque annunciato che The Gray Death sarà disponibile dal 29 ottobre.