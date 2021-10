Friends: addio a James Michael Tyler (Gunther)

L’attore di Friends James Michael Tyler è morto all’età di 59 anni nella sua abitazione a Los Angeles per un cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato nel 2018 e che aveva reso noto al pubblico lo scorso maggio allo special Friends The Reunion creato da HBO Max, alla quale non aveva potuto partecipare fisicamente ma solo tramite collegamento. (A questo nostro articolo tutte le informazioni sulla reunion).

Addio a James Michael Tyler

Friends è l’amatissima serie televisiva americana creata da David Crane e Marta Kauffman, composta da 236 episodi trasmessi negli USA dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004 sulla rete NBC mentre nel nostro Paese ha fatto il suo debutto il 23 giugno 1997 su Rai 3 che ne ha trasmesso le prime quattro stagioni fino al 25 maggio 1999. La serie è poi passata su Rai 2, che ha trasmesso il resto delle stagioni dall’8 febbraio 2000 al 4 luglio 2004. Periodicamente le reti Mediaset trasmettono le repliche della serie.

In Friends James Michael Tyler è Gunther, personaggio apparso in 150 episodi della sitcom di lunga durata, a partire dalla stagione 1 episodio 2. Gunther era un barista della caffetteria Central Perk, noto per avere una cotta ardente e non corrisposta per il personaggio interpretato da Jennifer Aniston, Rachel. Durante tutti i suoi travagli romantici nello show, compresa la sua relazione tira e molla con Ross e anche una breve relazione romantica con Joey in una stagione successiva, è rimasta beatamente inconsapevole dell’incessante passione di Gunther.

James Michael Tyler lascia la moglie Jennifer Carno.

Toni Benson, il suo agente, ha dichiarato:

Il mondo lo ha conosciuto come Gunther (il settimo amico di Friends) ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito. Se lo incontravi una volta ti facevi un amico per la vita.

Ed è questo tipo di energia gentile che mancherà molto ai suoi amici, alla famiglia e ai fan. Recuperate la serie completa di Friends su Amazon!