Friends compie i 25 anni e festeggia con la Pop-Up Experience!

Friends festeggia l'anniversario dei suoi 25 anni portando i fan dentro lo show in una Pop-Up Experience dedicata.

Friends sta per celebrare i suoi 25 anni, e per i suoi fan si prospetta un’occasione incredibile per festeggiare la loro amata sitcom.

Non importa quale età abbiate, tutti almeno una volta in TV vi sarete imbattuti con l’ossessione per l’ordine di Monica, l’irresistibile cinismo di Chandler, le nevrosi di Rachel, l’amore per i dinosauri di Ross, le stralunate canzoni di Phoebe e la fame di cibo (e ragazze) di Joey. Ma se invece non avete idea di chi siano i sei amici newyorkesi, è bene dirvi che Friends, la leggendaria comedy targata Warner Bros. Compirà 25 anni, e che per l’occasione, la major insieme a Superfly offrirà al proprio pubblico l’incredibile opportunità di entrare nel mondo della sitcom con una Pop-Up Experience.

Cos’è la Pop-Up Experience? Lo spiega Peter van Roden, Vicepresidente Global Themed Entertainment della Warner Bros. Per i Prodotti dei Consumatori ai microfoni di The Hollywood Reporter: “Si tratta di uno spazio adibito che permetterà ai fan della serie di esplorarla catapulandosi al suo interno, interagendo con oggetti di scena e costumi che hanno segnato il successo della serie negli ultimi 25 anni. Sbirciate dallo spioncino della porta viola della casa di Monica e Rachel, prendetevi un po’ di relax sulle poltre reclinabili di Chandler e Joey dopo un’estenuante partita a biliardino, oppure, se preferite aiutare Ross, Chandler e Rachel a trasportare il divano su per le scale. Potrete anche imparare i trucchi per le pulizie di Monica e magari circondarvi delle cianfrusaglie preferite di Phoebe prima di andare a farvi un cappuccino al Central Perk, e scattarvi una foto sull’indimenticabile divano arancione.”

L’evento è previsto nel distretto di SoHo, a Manhattan, New York, a partire dal 7 settembre fino al 7 ottobre, dalle 10 alle 22. Se doveste trovarvi negli States in quel periodo, potete acquistare i vostri biglietti a partire dal 2 agosto al sito che aprirà tra pochi giorni a quest’indirizzo.