Friends: David Schwimmer annuncia la data di produzione della reunion

Qualche mese fa, Bob Greenblatt, figura a capo del nuovo servizio streaming HBO Max, aveva confermato la tanto attesa reunion di tutto il cast originale di Friends. Tra gli attori vi sarebbero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ma era stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che non aveva permesso la sua registrazione.

Recentemente, però, è stato lo stesso David Schwimmer, l’interprete di Ross Geller, ad annunciare l’inizio delle riprese. L’attore, nel corso di un’intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon, dopo aver dimostrato tutto il suo entusiasmo per la reunion di Friends, ha rivelato:

“È previsto per agosto, forse metà agosto, ma onestamente dovremo aspettare almeno un’altra settimana o due per stabilire se sarà qualcosa di sicuro e fattibile. Se non dovesse essere così, allora aspetteremo finché non sarà sicuro”.

Le riserve, quindi, non mancano ma i produttori continuare a voler produrre la reunion ad agosto. Le problematiche più grandi restano comunque quelle di qualche mese fa ovvero la messa in sicurezza dei locali che ospiteranno le riprese. Tutti gli attori e i membri della troupe saranno costretti a seguire un protocollo di sicurezza molto particolare e restrittivo per evitare contatti e possibilità di contagio.

Qualora tutte queste forme di sicurezza dovessero dimostrarsi impraticabili, tutta la produzione verrà spostata di qualche mese. L’attore ha comunque rivelato di essere molto felice della reunion e di non vedere l’ora di rincontrare tutti gli altri membri del cast dopo 10 anni:

“Sinceramente non vedo l’ora di essere nella stessa stanza con quegli altri cinque attori. Essere sul set per la prima volta dopo 10 anni, il set su cui abbiamo girato per 10 anni, per me sarà un’esperienza davvero significativa.”

Resta da capire che decisioni prenderà la produzione e magari sperare di vedere la reunion entro la fine dell’anno.