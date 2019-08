Friends: Lego presenta il set dedicato alla sitcom con un teaser trailer

Lego realizza un set ispirato a Friends per festeggiare i venticinque anni della storica sitcom.

“I’ll be there for you” cantavano i The Rembrandts nel ritornello dell’omonima canzone diventata poi l’iconica sigla di Friends, la storica sitcom andata in onda per dieci stagioni su NBC. In concomitanza all’anniversario dei venticinque anni della serie, ora a cantarci questo ritornello sarà LEGO, con un set dedicato ai sei amici newyorkesi.

Tramite un breve teaser trailer che mostra il leggendario divano arancione con i sei amici di spalle di fronte alla fontana come nelle ultime note della sigla, viene presentato il set LEGO Ideas dedicato alla serie di successo scritta da David Crane e Marta Kauffman.

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019

Il progetto originale approvato da LEGO Ideas vedeva i personaggi di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer), trovarsi comodi sul divano arancione nella riproduzione del Central Perk, il locale nel loro quartiere in cui il gruppo era solito ritrovarsi, più il barista Gunther (James Michael Tyler) dietro il bancone.

Il set non ha ancora una data d’uscita ufficiale, né ha avuto modo di mostrarsi con nuove foto, quindi non sappiamo quanto possa attingere dall’immagine qui di seguito e quanto invece possa differire, certo è che non vediamo l’ora di giocare con questi storici personaggi! Avremo anche il biliardino in cui Chandler e Joey erano soliti sfidarsi o le poltrone reclinabili con cui si rilassavano guardando Baywatch? Ci saranno modellini di dinosauri con cui Ross potrà giocare o l’iconico tacchino in cui Joey infilò la testa? Phoebe avrà con sé la chitarra con cui intonava (per così dire) “Gatto Rognoso”?

E se doveste avere la fortuna di trovarvi negli Stati Uniti e siete fan della comedy, vi invitiamo a non perdervi la Friends Pop-Up Experience, per respirare in prima persona la gioiosa e divertente atmosfera sul set!

Vi terremo aggiornati!