Friends, trailer ufficiale e nuovi dettagli dell’attesa reunion

L’attesa sta per finire! A 17 anni esatti di distanza dalla puntata finale di Friends, il cast originale di una delle sit com più celebri di sempre si appresta a tornare in una reunion esclusiva per HBO Max. Non sarà un vero e proprio episodio, bensì una retrospettiva generale sulla serie, raccontata direttamente dagli attori che ne hanno fatto parte.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer torneranno a sedersi sull’iconico divano che tante gag ha regalato ai fan, parlando a ruota libera del loro casting, della grande amicizia che li ha segnati dentro e all’infuori del set, svelando retroscena e tanto altro.

La reunion di Friends verrà trasmessa sulla piattaforma di streaming il 27 maggio. In data odierna, HBO Max ha diffuso un nuovo trailer:

Friends, l’attesa reunion sta per arrivare

Per promuovere il grande evento, HBO Max ha pensato a numerose attività interattive. Il giorno della messa in onda saranno selezionati ospiti speciali e fan per guardare la reunion in anteprima, in due location iconiche: The Greens al Pier 17 di New York City e all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles.

Grazie a Scener.com, i fan potranno guardare la reunion con i propri amici collegandosi dai rispettivi schermi e commentare l’esperienza sui social, utilizzando l’hashtag #CentralPerkWatchParties.

Ma non è tutto, perchè HBO Max organizzerà persino un red carpet digitale il 26 maggio dalle 7:30 alle 8:30, ora americana, con la partecipazione di guest star e spezzoni delle proiezioni di New York e Los Angeles. Se siete dei fan sfegatati dello show potete anche acquistare lo spettacolare set LEGO che riproduce alla perfezione gli appartamenti di Joey e Chandler, e di Rachel e Monica.

In attesa della reunion, potete recuperare le dieci stagioni di Friends su Netflix, completamente in italiano. Per abbonarvi alla piattaforma, vi basta cliccare qui.