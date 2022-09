Bandai e Tamashii Nations hanno annunciato a sorpresa la figure di Freezer nella sua seconda forma (Frieza Second Form) per la linea S.H. Figuarts di cui ormai sono presenti quasi un centinaio di personaggi provenienti dalla saga shonen creata da Akira Toriyama oltre 35 anni fa.

Il personaggio di Freezer è davvero controverso all’interno della saga di Dragon Ball in quanto nonostante nel corso delle avventure del mitico Goku, in tanti, hanno subìto un processo di redenzione passando dall’essere Villain all’essere personaggi amatissimi (come Piccolo o Vegeta) quest’ultimo ha mantenuto coerente la sua caratterizzazione principale dall’inizio ad oggi con il solo e unico scopo di vendicarsi dei Saiyan. Freezer è un tiranno spaziale che mira a conquistare la galassia soggiogando, distruggendo interi pianeti sfruttando la potenza dei suoi eserciti nei quali in passato militavano anche numerosi guerrieri di razza Saiyan, uno di questi era proprio Bardak, il papà di Kakaroth (Son Goku).

Frieza Second Form Bandai S.H. Figuarts

La figure di Tamashii Nations si propone dunque come una di quelle action figure di dimensioni più grosse rispetto allo standard, dovremmo essere senza dubbio sulle altezze di Cooler, suo fratello, quindi non proprio un piccoletto. Da quanto possiamo vedere dalle foto ufficiali la figure riprenderà colori e finiture già adottate per la prima forma, uscita qualche mese fa insieme al pod. Saranno incluse diverse parti intercambiabili come mani e volti alternativi al fine di poter ricreare delle iconiche scene viste nell’arco narrativo del pianeta Namecc.

Info e Prezzi

La figure di Freezer nella sua Seconda Forma (Frieza Second Form) di Bandai e Tamashii Nations sarà disponibile dal mese di Aprile 2023 ad un costo di circa 90,00 euro. I prodotti come questo della linea S.H. Figuarts sono distribuiti ufficialmente in Italia da Cosmic Group. Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Bandai, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.