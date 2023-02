Bandai e Tamashii Nations dopo aver annunciato qualche mese fa l’action figure di Freezer nella sua seconda trasformazione, qualche giorno fa ha aperto i preordini per la linea S.H. Figuarts di Freezer nella sua terza forma (Frieza third Form), di cui ormai sono presenti oltre un centinaio di personaggi provenienti dalla saga shonen creata oltre 35 anni fa da Akira Toriyama.

Questa figure di Freezer, come possiamo vedere dalle foto ufficiali rilasciate dall’azienda Giapponese sarà alta circa 17 cm e come tutte le action figure sarà super posabile con mani, volti e accessori intercambiabili. Tra questi possiamo vedere un’effetto energetico e la sfera del drago a sei stelle di Namecc. Il malvagio personaggio riprenderà i colori e finiture già adottate per la prima e la seconda forma. La qualità costruttiva in questi ultimi anni ha raggiunto migliorie tecniche molto alte per le figure della linea S.H. Figuarts, rendendole molto popolari tra i fan della serie di Dragon Ball.

Freezer è un personaggio immaginario presente nella serie anime e manga di “Dragon Ball Z”. La sua terza forma è una delle sue trasformazioni successive, dove egli raggiunge un livello di potenza ancora più alto rispetto alle sue due forme precedenti. In questa forma, Freezer è molto più forte e muscoloso, con la sua pelle che diventa di un colore più scuro. Questa trasformazione gli permette di aumentare ancora di più la sua potenza e la sua capacità di combattimento.

La figure di Freezer nella sua Terza Forma (Frieza third Form) di Bandai e Tamashii Nations sarà disponibile in Italia dal mese di Dicembre 2023 ad un costo di circa 85,00 euro. I prodotti come questo della linea S.H. Figuarts sono distribuiti ufficialmente nel nostro paese da Cosmic Group. Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Bandai, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.