Frosthaven: annunciato il seguito di Gloomhaven!

Considerato da moltissimi appassionati come un capolavoro, Gloomhaven riceverà un suo sequel che sarà finanziato su Kickstarter, a partire dal prossimo anno. Il nome del progetto è Frosthaven, e ad annunciarlo è stato proprio lui: Isaac Childres.

Gloomhaven rappresenta con ogni probabilità un gioco di ruolo che ha colpito tantissimi appassionati in tutto il mondo, grazie a una serie di innovazioni che lo hanno portato nell’olimpo di questo grandissimo genere – infatti questo gioco è in testa nelle classifiche mondiali.

Per quanto riguarda il suo sequel, Frosthaven – oggetto di questo articolo -, il creatore ha specificato che il giocatore si sposterà nelle terre del nord, dove ci saranno 16 nuovi personaggi, più di 25 nuovi nemici, 100 nuovi oggetti e, naturalmente, un centinaio di nuovi scenari.

Secondo quanto detto dal buon Childres, questo nuovo gioco prometterà la stessa esperienza coinvolgente di Gloomhaven, con un maggior livello di entusiasmo ed epicità.

Purtroppo, non ci sono ulteriori dettagli su tutti gli elementi contenuti all’interno dello scatolone di Frosthaven, ma non mancheranno aggiornamenti in futuro.