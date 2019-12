Frozen 2 da record, superati i 700 milioni di dollari in sole due settimane

Il primo capitolo di Frozen fu, nel 2013, un vero e proprio successo che raggiunse l’incasso complessivo record di 1.276.480.335 dollari e che lo fece piazzare al primo posto nella classifica dei film d’animazione con i maggiori incassi di tutti i tempi. A quanto pare, anche il secondo capitolo non sarà da meno visto sia l’incredibile debutto che i risultati attuali.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle è uscito nei cinema statunitensi nel Giorno del Ringraziamento dominando gli incassi di quel giorno, ma a distanza di due settimane si appresta a raggiungere il miliardo di dollari in tempo record. Grazie infatti agli 85,2 milioni di dollari guadagnati negli Stati Uniti – cifra comunque più bassa del -34.5% rispetto al suo predecessore nello stesso arco di tempo – e i 164 milioni di dollari incassati nel resto del mondo, il fantastico film d’animazione Disney ha raggiunto l’incredibile cifra di 739 milioni di dollari al box office mondiale.

I guadagni maggiori sono stati registrati in Russia, Australia e Italia, ma Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sta andando molto bene anche in Asia soprattutto in paesi come l’Indonesia e le Filippine dove il film è già tra i lungometraggi animati con i più alti incassi di sempre.

Soffermandoci un attimo sul mercato italiano, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle non ha rivali arrivando a superare i 7 milioni di euro di incasso. Per l’esattezza la nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato ben 7,6 milioni di euro di cui 6,9 milioni soltanto nel weekend.

Non stupirà, quindi, se Frozen 2 dovesse, nelle prossime settimane, divenire l’ennesimo film Disney a superare il miliardo di dollari al botteghino globale. Prima di questo film hanno raggiunto questa cifra pellicole come Aladdin, Il Re Leone, Toy Story 4, Captain Marvel e ovviamente Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.