Frozen 2 incassa 130 milioni di dollari al weekend di apertura

Il primo capitolo di Frozen fu letteralmente un successo, incassando oltre il miliardo di dollari complessivi e piazzandosi al primo posto nella classifica di film d’animazione con gli incassi maggiori di tutti i tempi. E sembra che il secondo capitolo non sarà da meno, visto l’incredibile debutto nel weekend.

Nel suo weekend di apertura, Frozen 2 ha incassato ben 130 milioni di dollari al botteghino, infrangendo ogni record e diventando la più grande apertura di sempre per i Walt Disney Animation Studios.

Si pensi solo che il secondo classificato del weekend negli Stati Uniti è stato Ford v Ferrari, incassando “solamente” 16 milioni di dollari e il terzo, A Beautiful Day in the Neighborhood, 13,5 milioni di dollari.

Non sorprende così tanto l’incredibile debutto di Frozen 2, dato già il grandissimo successo del primo capitolo. Questo sequel vede il ritorno di Anna, Elsa, Kristoff e Olaf mentre lasciano Arendelle per intraprendere un viaggio nell’antica foresta autunnale di un’incantata terra, mentre si propongono di scoprire l’origine dei poteri di Elsa per salvare il loro regno.

“Quale segreto si cela dietro ai poteri di Elsa? E’ giunto il momento della verità, che rischia di mettere in pericolo lei e il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven intraprenderà un viaggio tanto straordinario quanto pericoloso.”

Le recensioni della critica sono state in gran parte positive, anche se la maggior parte sono d’accordo nel dire che non c’era necessariamente bisogno di un sequel e che la storia era già completa.

Tra l’altro, Frozen 2 sarà uno dei primi film a essere distribuito sul nuovo servizio di streaming Disney+, in arrivo a Marzo 2020 da noi e che ha da poco devuttato in USA con cifre da record.