Frozen 2: la trama è cresciuta insieme al suo pubblico

In un intervista l'attrice Kristen Bell racconta di come la trama di Frozen 2 sarà più adulta rispetto al primo film.

I fan della Disney stanno aspettando con trepidazione il 27 novembre, data in cui potranno nuovamente ritrovare la coppia di sorelle Anna ed Elsa in Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, il nuovo capitolo cinematografico a loro dedicato.

Nel sequel di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, il lungometraggio animato ad avere incassato di più nella storia del cinema, ritroveremo i protagonisti del primo film a distanza di tre anni, mentre vivono serenamente le loro vite. Questo iniziale stato di tranquillità verrà turbato da una misteriosa voce che mostrerà ad Elsa alcuni poteri nascosti, pronti ad emergere e a travolgere il regno di Arendelle. Le due sorelle intraprenderanno così un nuovo viaggio alla scoperta dei nuovi poteri di Elsa.

La storia del primo capitolo ha stregato ed incantato milioni di fan in tutto il mondo per via di una trama classica, in cui il cuore della vicenda ruotava attorno all’importanza degli affetti familiari.

Frozen 2, fin dal suo primo tratiler, ha incuriosito tutti per le sue atmosfere fantastiche ed epiche, che porteranno i suoi protagonisti ad affrontare un viaggio misterioso e che potrebbe cambiarli per sempre.

A confermare questa evoluzione della narrazione, che lascia alle spalle un contesto legato alle favole Disney in favore di una nuova rotta più avventurosa, è anche Kristen Bell, l’attrice che in originale da la voce alla principessa Anna.

In occasione del Comic Con di San Diego l’attrice ha raccontato al sito ComicBook.com di come la trama di Frozen 2 sia cresciuta insieme al suo pubblico e di come questa crescita potrà stupire i fan.

Nonostante Bell non abbia ancora visto il film nella sua interezza (ma solo le colonne relative al doppiaggio del suo personaggio) ha comunque avuto modo di leggere l’intera sceneggiatura; per la doppiatrice di Anna non si tratterà di un mero sequel, ma di una storia in grado di portare avanti gli archi narrativi dei personaggi attraverso eventi importanti meritevoli di essere raccontati. Frozen 2 rimarrà un film adatto anche agli spettatori più giovani, tuttavia un aspetto importante del film risiede nella sua trama, che è in questi anni è cresciuta insieme al suo pubblico di riferimento e sarà in grado di coinvolgerli e stupirli positivamente.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle uscirà nelle sale italiane a partire dal 27 novembre 2019 e vedrà nuovamente il cast originale riprendere i propri ruoli. Nella versione italiana avremo nuovamente Serena Rossi (Anna), Serena Autieri (Elsa), Paolo De Santis (Kristoff)

Enrico Brignano (Olaf) e Massimo Lopez (Granpapà).